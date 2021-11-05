Первому «Гарри Поттеру» 20 лет: ФАН вспоминает удивительные факты о мире магии

Сложно в это поверить, но первой экранизации цикла романов Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике Гарри Поттере исполнилось уже целых 20 лет. «Гарри Поттер и философский камень» вышел в прокат 4 ноября 2001 года. Фильм за десятилетие изменил многое в мире кино и популярной культуры. Поколение, выросшее на Поттере, как нельзя лучше понимает, что все люди разные, в каждом — даже самом добром человеке — есть частичка того, кого нельзя называть, — великого темного волшебника Волан-де-Морта.

В честь двадцатилетия первой части фильма ФАН рассказывает самые удивительные факты о Гарри Поттере.

1. Чтобы «Гарри Поттер» обрел жизнь, Джоан Роулинг пришлось не только упорно трудиться, но и настойчиво добиваться выхода книги. Оригинальная рукопись романа была отклонена аж 12 издателями, прежде чем Bloomsbury принял его.

2. Стул, которым Джоан Роулинг пользовалась, когда писала две первые части поттерианы, в 2016 году был продан на аукционе в Нью-Йорке за 394 тыс. долларов. Стул был изготовлен из натурального дуба и украшен по периметру молниями и чертополохом. На нем имелась памятная надпись от самой писательницы. Из надписи следует, что именно на этом стуле Джоан сидела, когда работала над созданием саги о Гарри Поттере. Кроме того, к стулу прилагалось письмо Роулинг, подтверждающее принадлежность ей этого предмета мебели.

Prt Scr youtube.com / Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень»

3. Первый тираж романа вышел в ограниченном объеме: издательство не хотело рисковать, поэтому выпустило всего тысячу экземпляров. Сейчас эти книги продаются за тысячи фунтов стерлингов.

4. У Джоан Роулинг в определенный момент не было работы и денег: жить приходилось в ветхой квартире на пособие матери-одиночки. После выхода книги о мире волшебников все кардинально изменилось. Роулинг стала первой женщиной — долларовым миллиардером, а также первым писателем, который сумел заработать миллиард долларов написанием книг.

5. Хогвартс для съемок строили 40 человек на протяжении семи месяцев. Когда макет был готов, работа не остановилась. Изменения вносились постоянно, так как необходимо было менять ракурсы от фильма к фильму.

6. Круглые очки пришлись по вкусу исполнителю главной роли — актеру Дэниелу Рэдклиффу. Всего за время съемок Рэдклифф сносил 160 таких очков.

Prt Scr youtube.com / Гарри Поттер

7. Актер Том Фелтон, исполнивший роль задиристого мальчишки Драко Малфоя, заклятого врага Гарри Поттера, имел один небольшой, но забавный грешок: Том воровал конфеты и закуски из буфета во время съемок и прятал еду не где-нибудь, а в карманах своей мантии. Когда секрет Фелтона раскрыли, ему зашили карманы. В 2014 году на встрече с поклонниками актер подтвердил этот факт.

8. У Дэниела Рэдклиффа была другая слабость, из-за чего актеру часто приходилось менять волшебные палочки. В среднем за время съемок каждый из персонажей использовал примерно шесть палочек, у Дэниела же их было 80. Рэдклифф носил везде атрибут с собой и использовал его в качестве палочек для барабана. Палочки ломались, поэтому для съемок приходилось использовать новые. Актер признавался, что ему было стыдно за безответственное отношение к палочкам и порчу имущества.

9. Дементоров снимали под водой. Специальных кукол погружали в воду, а съемки проходили в воде с целью создать неповторимый эффект их левитации, чтобы вводить зрителей в гипнотическое оцепенение. Изначально планировалось, что для создания дементоров не будет применяться компьютерная графика, но в процессе стало понятно, что управлять движением кукол под водой невозможно. Кадры подводных съемок пригодились в качестве основы для цифровых моделей дементоров.

Кадр из фильма «Гарри Поттер и философский камень» /

10. В первом фильме «Гарри Поттер и философский парень» Гарри совсем не использует заклинаний. Без волшебной палочки Поттер заставляет исчезнуть стекло в зоопарке и даже общается со змеями. Без заклинаний мальчик справляется со всеми свалившимися на него трудностями. В отличие от Гарри, его друзья используют палочку и заклинания.

Ранее сообщалось, что студенты Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения готовятся к съемкам документальной ленты, посвященной поклонникам саги о волшебнике Гарри Поттере. Съемки фильма приурочены к двадцатилетию с момента выхода картины «Гарри Поттер и философский камень». Работа студентов будет включать серию интервью с фанатами популярной франшизы, в том числе из Великобритании и США. На производство картины планируется потратить порядка 70 тыс. рублей.