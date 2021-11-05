ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе

Луганск, 5 ноября. Военнослужащие Народной милиции ЛНР зафиксировали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), работа которых глушила беспилотники ОБСЕ в Донбассе.

Военное ведомство Луганской Народной Республики уже не раз заявляло об использовании украинскими силовиками станций радиоэлектронной борьбы. Бойцы ВСУ применяют средства РЭБ для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

«В зоне ответственности 30-ой бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Воздвиженка зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД"», — сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что защитники ЛНР держат действия противника на постоянном контроле и в случае изменения обстановки готовы оперативно реагировать на угрозы по приказу командования.

Ранее ВСУ подвергли обстрелу окраины населенного пункта Голубовское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.