Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 13:23
13:14
Общество
Кормление семьи бобров показали сотрудники Московского зоопарка
13:11
Общество
Продюсерская компания Дуэйна Джонсона перейдет на макеты оружия при съемках фильмов
13:11
Весь мир
Кипр принял приглашение на международную конференцию по Ливии во Франции
13:11
Происшествия
Прокуратура Москвы показала видео нападения кавказцев на мужчину с ребенком
13:08
Спорт
Созин раскритиковал Карпина за танцы на вечеринке Глебова в разгар локдауна
13:07
Общество
Голикова: ситуация с COVID-19 ухудшилась в десяти регионах России за неделю
13:06
Весь мир
Ливанские власти придумали новый слоган для развития туризма
13:01
Общество
Актер Джаред Лето может сыграть в фильме «Оппенгеймер» Кристофера Нолана
12:58
Общество
Фонд «Рейс 9268» отреагировал на отказ Смольного возместить траты на мемориал «Сложенные крылья»
12:58
Политика
Депутат Вассерман предупредил Польшу о последствиях из-за закона о верховенстве права
Все новости

ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе
Армия
ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе
mil.in.ua  /  ГО «Український мілітарний центр»

Луганск, 5 ноября. Военнослужащие Народной милиции ЛНР зафиксировали станцию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), работа которых глушила беспилотники ОБСЕ в Донбассе.

Военное ведомство Луганской Народной Республики уже не раз заявляло об использовании украинскими силовиками станций радиоэлектронной борьбы. Бойцы ВСУ применяют средства РЭБ для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов миссии ОБСЕ у линии соприкосновения в Донбассе, чтобы скрыть размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения.

«В зоне ответственности 30-ой бригады ВСУ, с целью глушения сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Воздвиженка зафиксирована работа станции РЭБ "Буковель-АД"», — сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Он добавил, что защитники ЛНР держат действия противника на постоянном контроле и в случае изменения обстановки готовы оперативно реагировать на угрозы по приказу командования.

Ранее ВСУ подвергли обстрелу окраины населенного пункта Голубовское, расположенного у линии соприкосновения в Донбассе. В ведомстве отметили, что подразделения ВСУ вели огонь из гранатомета и стрелкового оружия.

Вернуться назад

Все новости / Армия / ЛНР обвинила ВСУ в препятствовании работе беспилотников миссии ОБСЕ в Донбассе
ЛНР всу обсе беспилотники
Комментировать