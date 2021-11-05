Военкор Сладков: ракеты «Циркон» демонстрируют тотальное превосходство России над Западом

Москва, 5 ноября. Разработка и испытания новых гиперзвуковых ракет «Циркон» являются демонстрацией военно-технических возможностей России. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что испытания крылатых ракет «Циркон» находятся на финальной стадии. Глава государства также добавил, что с 2022 года «Цирконы» начнут поступать на вооружение Военно-морского флота РФ. Первым штатным подводным носителем новых гиперзвуковых ракет станет атомная подводная лодка «Пермь» проекта 885М «Ясень-М», передает интернет-издание «Народные Новости».

Сладков в отметил, что скорое принятие на вооружение новых ракет «Циркон» демонстрирует экономическое, технологическое и военное превосходство России над Западом.

«Все взаимосвязано, экономика, вооружение, оборона, рост статуса. Практика применения этого оружия и практика внедрения его в войска показывает, что все это — оборонительные вещи, которыми мы отвечаем на те угрозы, которые возникают вокруг наших границ, поэтому «Циркон» — это показатель наших возможностей в разных сферах», — пояснил журналист.

Стоит отметить, что 4 октября 2021 года экипаж атомной подводной лодки ВМФ России «Северодвинск» произвел испытательный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из подводного положения. Стрельба осуществлялась в акватории Белого моря с глубины 40 метров. Ракета успешно поразила условную цель, которая находилась в Баренцевом море, передает «Царьград».