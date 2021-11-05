Ливанские власти придумали новый слоган для развития туризма

Бейрут, 5 ноября. Министерство туризма Ливана представило новый слоган для уже несколько лет находящейся в кризисе страны. Об этом сообщает агентство Reuters.

Lebanon's tourism ministry today unveiled a bold new slogan for the country that roughly translates to: "I love you in your madness" (بحبك بجنونك).



"We are extreme in everything," tourism minister explains to @reuters. "In love, in hate, in patriotism."https://t.co/vvsUh6f4N8 — Timour Azhari (@timourazhari) November 4, 2021

Новый девиз можно перевести, как: «Я люблю тебя в твоем безумии». Он призван превратить в предмет гордости нестабильную жизнь в стране, страдающую от гиперинфляции, нехватки топлива и медикаментов, а также социальной напряженности.

«Это станет нашей новой туристической идентичностью, которую увидит весь мир», — говорит ливанский министр туризма Валид Нассар.

Чиновник утверждает, что рекламный слоган был разработан для Ливана бесплатно дубайской компанией TBWA. По словам креативного директора этой фирмы Валида Канаана, ему удалось найти вдохновение в самих ливанцах. В остальном практически невозможно заинтересовать туристов государством с многоуровневым экономическим и политическим кризисом.

«Это наша страна, сумасшедшая страна, сумасшедшая в своей ночной жизни, сумасшедшая в еде и щедрости. И независимо от того, насколько безумной является ситуация в Ливане, мы можем только сказать: "Мы любим вас в вашем безумии"», — отметил рекламщик в своей презентационной речи.

Безумная любовь

Изначально это была строчка из песни известной местной певицы Файруз, которая была популярна в стране в 1975–1990 гг. Название композиции не приводится, но предположительно речь идет о «Я люблю тебя, Ливан», в которой есть упомянутые слова.

Теперь короткий текст обрел второе дыхание. Слова будут нанесены на борт самолетов национального перевозчика Ливана Middle East Airlines, а также продвигаться при помощи рекламных кампаний в социальных сетях.

Официальный английский перевод сформулирован коротко. Он звучит как — «Безумная любовь».

Кризис в Ливане

По оценкам Всемирного банка в стране с населением 6,8 млн голодают 840 тысяч человек. Ливан переживает тяжелый экономический кризис. Международный валютный фонд (МВФ) уже назвал ситуацию в государстве одном из самых глубоких депрессий в современной истории. Нынешней весной ливанская экономика находилась в предбанкротном состоянии.

Валютные запасы на начало апреля 2021 года составляли 15,8 млрд долларов. Из них 15 млрд относятся к категории обязательных резервов. Расходовать этот депозит на оперативные нужды правительство не может. В распоряжении властей оставалось лишь 800 млн долларов.

Причиной истощения резервов стала прекращение притока капитала в страну. Финансисты обратили на это внимание еще в октябре 2019 года.

Отсутствие денежных вливаний спровоцировало сбои в банковском секторе и привело к увеличению внешнего долга Ливана. 7 марта 2020 года Бейрут объявил о первом в истории суверенном дефолте по погашению еврооблигаций на сумму 1,2 млрд долларов. Это исключило доступ на международные рынки для иностранного финансирования.

Туризм в Ливане

Пандемия коронавируса COVID-19, а также введение правительствами разных стран ограничения, сказались как на самой экономике Ливана, так и на развитии туристического сектора в частности.

???? should be Lebanon 2020 tourism add pic.twitter.com/WEKuYEh5tX — Nabil (@mattat76) November 15, 2019

С 2019 года повсеместно вводились различные ограничения, в том числе и на путешествия. Это ударило по туризму, который был основным компонентом ливанской экономики. Если в 2018 году Бейрут посетили около 2 млн туристов, то в 2020 году это число упало до нескольких сотен тысяч, преимущественно имевших гражданство страны.

«Примерно 450 000 ливанцев, проживающих в регионе Персидского залива и в Африке, посетили страну в 2021 году летом», — говорит президент ливанской ассоциации отелей Пьер Ачкар.

По словам отельера, в этом году наблюдалось некоторое повышение интереса у туристов. Это было связано с падением курса доллара. Местная лира потеряла более 90 процентов своей стоимости.

Lebanese Currency



Official rate: $1=1500



Bank rate: $1=3900 or $1=8000 (depending on transaction)



Official currency exchange rate: $1=12,000



Current Market rate (Black Market): $1=20,900



This is what hyper-inflation, economic collapse, and a failed state looks like. #Lebanon — Marwan Aboul-Zelof (@theUrbanArab) October 13, 2021

Теперь поесть в самых модных ресторанах Ливана стоит немногим больше 15 долларов на человека. Дешевизна отдыха заинтересовала не только ливанских эмигрантов, которые теперь приезжают домой только на отдых, но и иностранцев. В этом году в Ливане появились туристы из Ирака, Иордании, Египта.

«Египтяне, которые обычно отдыхали летом на северном побережье своей страны, теперь предпочитают приехать в Ливан, потому что эта поездка стала для них очень дешевой», — говорит генеральный директор туристической компании TRI Concepts Тони Ризк.

Однако на восстановлении туристического сектора негативно сказывается продолжающийся энергетический кризис.

«Дела пошли под откос после обострения ситуации дефицита электроэнергии. Кроме того, исчезло топливо. И теперь многие операторы выживают в условиях полного блэкаута на несколько часов в сутки», — говорит главный исполнительный директор компании Admic Sal Мишель Абчи.

Некоторые туристы признаются, что их пугает отсутствие лекарств и стабильности в Ливане. Поэтому они отказываются от посещения Ливана, хоть и ставшего теперь более дешевым местом из-за кризиса. Впрочем, именно неопределенность стала новой имиджевой нишей, которую власти хотят обратить в плюс при помощи нового туристического слогана.