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Экс-депутат Рады Журавко посоветовал Зеленскому и Ермаку подумать, куда бежать с Украины
Украина
Экс-депутат Рады Журавко посоветовал Зеленскому и Ермаку подумать, куда бежать с Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко в беседе с ФАН объяснил, почему руководитель офиса главы Украины Андрей Ермак не сменит на посту президента Владимира Зеленского.

Ранее во время программы «Время Голованова» журналист Дмитрий Гордон заявил, что на пост лидера Украины на следующих выборах может претендовать Андрей Ермак. Он считает, что Владимир Зеленский на второй срок избираться не будет, поэтому необходимо присматриваться к новым кандидатам.

«Дмитрий Гордон постоянно что-то заявляет из-за своей «шизофрении». К примеру, о том, как [Крымский] мост развалится и долго стоять не будет. Мы помним его слова о том, что скоро «развалится Россия» и так далее. Все его предсказания и заявления не состоялись, это просто говорящая голова. Я мало верю в этот сценарий, о котором он заявил», — прокомментировал Журавко.

Экс-депутат Рады Журавко посоветовал Зеленскому и Ермаку подумать куда бежать из Украины
Федеральное агентство новостей /

Экс-депутат Рады уверен, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак не будет следующим главой государства.

«Он мал, глуп, да ему и не дадут [стать президентом]. Ситуация может развернуться совершенно в другую сторону — к развалу Украины. И кто будет следующим президентом Украины — только Богу известно. На сегодняшний день они могут все вместе слететь, если так дальше будет продолжаться: и война, и коронавирус, и хаос в стране. Я бы посоветовал им подумать, куда бежать», — рассказал собеседник ФАН.

Алексей Журавко подчеркнул, что Дмитрию Гордону стоит тоже задуматься, куда можно будет «сбежать» с Украины, а не предполагать, кто станет следующим президентом.

Ранее стало известно, что исключенный из фракции «Слуга народа» Гео Лерос во время выступления в Верховной раде показал неприличный жест президенту Украины Владимиру Зеленскому и главе его офиса Андрею Ермаку. Лерос начал оскорблять главу государства и руководителя его офиса.

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Все новости / Украина / Экс-депутат Рады Журавко посоветовал Зеленскому и Ермаку подумать, куда бежать с Украины
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