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Вице-премьер Молдавии Кульминский объявил о сложении полномочий
Политика
Вице-премьер Молдавии Кульминский объявил о сложении полномочий
Prt Scr youtube.com  /  Нина Димогло

Кишинев, 5 ноября. Вице-премьер Молдавии Владислав Кульминский заявил, что уходит в отставку. По словам политика, его решение связано с личными причинами.

Кульминский подал заявление об уходе с должности из-за семейных обстоятельств. Политик отметил, что больше не имеет возможности посвящать себя задачам на посту вице-премьера.

«Недавние семейные события требуют моего физического присутствия практически безостановочно, что больше не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя задачам, которые принадлежат моей должности», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Молдавии Майя Санду призвала предпринять шаги для прогресса в отношениях Кишинева и Москвы. Так она ответила на вопрос журналистов о возможной встрече с российским коллегой Владимиром Путиным.

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отставка молдавия кульминский
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