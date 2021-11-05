Кабмин России разработал программу развития индивидуального жилищного строительства

Москва, 5 ноября. Кабмин России представил новую инициативу в рамках программы социально-экономического развития «Мой частный дом», направленную на стимулирование индивидуального жилищного строительства. Об этом пишет «Российская газета».

Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, опросы ВЦИОМ показали, что около 60% россиян, или 23,2 млн семей, хотят жить в частном доме.

«Анализируя еженедельный ввод жилья, мы видим, что индивидуальное жилищное строительство стало одной из ключевых точек роста. Нам необходимо развивать это быстрорастущее направление строительного сектора экономики и дать людям возможность без бюрократической волокиты воплотить мечту о собственном доме. В стране работает госпрограмма по предоставлению льготной семейной ипотеки, в том числе для ИЖС, но этой сфере нужны дополнительные импульсы», — считает заместитель председателя правительства.

Внесенное кабмином предложение предполагает изменение процесса оформления строительства. Для этого все касающиеся работ документы переведут в цифровой формат. Таким образом, за счет сокращения сроков регистрации прав на землю и построенные дома будет ускорен процесс строительства.

Кроме того, программа «Мой частный дом» способствует созданию нового ипотечного продукта. Он позволит к 2030 году порядка 700 тысячам человек получить жилищные кредиты на постройку своего дома.

В столичном регионе инициатива выглядит еще более актуальной на фоне дефицита кадров на многоквартирных стройках Москвы. По словам заммэра столицы Андрей Бочкарев, городской строительной отрасли не хватает примерно 40% трудовых ресурсов.