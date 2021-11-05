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Компания «Делимобиль» объяснила причину переноса сроков IPO
Экономика
Компания «Делимобиль» объяснила причину переноса сроков IPO
Невские Новости  /  Наталья Полякова

Москва, 5 ноября. Каршеринг «Делимобиль» готовился выставить свои акции на Нью-Йоркской фондовой бирже. Первичное публичное размещение (IPO) перенесли из-за изменения ориентировочных цен. О причинах задержки сообщает ТАСС.

Компания подавала документы, необходимые для проведения IPO. Предполагалось, что ориентировочная цена составит от 10 до 12 долларов за акцию. После диалога с рыночными игроками компания отложила выход на иностранную биржу.

«Несмотря на высокий интерес со стороны инвесторов, "Делимобиль" принял решение перенести сроки IPO из-за рыночных условий», — объяснил собеседник агентства.

Каршеринговая компания имеет более 15 тысяч автомобилей в своем парке. Они действуют в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре и других городах. Представители «Делимобиля» ранее отмечали быстрое восстановление спроса на услуги сервиса после коронавирусных ограничений.

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