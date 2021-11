Администрация Байдена подала в суд на Техас из-за избирательного законодательства

Вашингтон, 5 ноября. Министерство юстиции подало иск к штату Техас из-за изменений в избирательное законодательство, которые подписал губернатор Грэг Эббот.

Принятые изменения в основном касаются ограничений голосования по почте, а также расширения ответственности лиц, которые помогают гражданам с ограниченными возможностями заполнять бюллетени. Отныне при отправке бюллетеня по почте избирателю необходимо подтвердить свою личность, указав номер водительских прав или последние четыре цифры номера социального страхования. Также согласно новому закону Техаса, люди, помогающие избирателям в заполнении бюллетеня, должны приносить более длинную клятву, которая теперь включает признание наказания за лжесвидетельство. По мнению законодателей, это должно устранить возможность ответов, которые могут ввести в заблуждение избирателей с ограниченными возможностями.

Судебный иск против Техаса подан на фоне неспособности Демократической партии принять в Конгрессе новый законопроект, который был призван снизить контроль над избирательным процессом и подотчетность должностных лиц, которые занимаются подсчетом голосов.

По мнению представителей Минюста, техасское законодательство повышает вероятность того, что бюллетени будут ошибочно отклонены и исключат некоторых имеющих право голоса избирателей.

Губернатор Техаса, в свою очередь, отверг критику со стороны Минюста, указав на то, что новые правила голосования не направлены на дискриминацию законных избирателей.

Bring it.



The Texas election integrity law is legal.



It INCREASES hours to vote.



It does restrict illegal mail ballot voting. Only those who qualify can vote by mail.



It also makes ballot harvesting a felony.



In Texas it is easier to vote but harder to cheat. https://t.co/VYTyqP6I0Q