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Администрация Байдена подала в суд на Техас из-за избирательного законодательства
Весь мир
Администрация Байдена подала в суд на Техас из-за избирательного законодательства
Global Look Press  /  Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

Вашингтон, 5 ноября. Министерство юстиции подало иск к штату Техас из-за изменений в избирательное законодательство, которые подписал губернатор Грэг Эббот.

Принятые изменения в основном касаются ограничений голосования по почте, а также расширения ответственности лиц, которые помогают гражданам с ограниченными возможностями заполнять бюллетени. Отныне при отправке бюллетеня по почте избирателю необходимо подтвердить свою личность, указав номер водительских прав или последние четыре цифры номера социального страхования. Также согласно новому закону Техаса, люди, помогающие избирателям в заполнении бюллетеня, должны приносить более длинную клятву, которая теперь включает признание наказания за лжесвидетельство. По мнению законодателей, это должно устранить возможность ответов, которые могут ввести в заблуждение избирателей с ограниченными возможностями.

Судебный иск против Техаса подан на фоне неспособности Демократической партии принять в Конгрессе новый законопроект, который был призван снизить контроль над избирательным процессом и подотчетность должностных лиц, которые занимаются подсчетом голосов.

«Наша демократия зависит от права имеющих право голоса избирателей проголосовать и подсчитать этот бюллетень. Министерство юстиции будет продолжать использовать все имеющиеся в его распоряжении полномочия для защиты этого основополагающего столпа нашего общества», — заявил генеральный прокурор Меррик Гарланд.

По мнению представителей Минюста, техасское законодательство повышает вероятность того, что бюллетени будут ошибочно отклонены и исключат некоторых имеющих право голоса избирателей.

Губернатор Техаса, в свою очередь, отверг критику со стороны Минюста, указав на то, что новые правила голосования не направлены на дискриминацию законных избирателей.

«Закон о честности выборов в Техасе является законным. Он увеличивает время для голосования. Он действительно ограничивает незаконное голосование по почте. Только те, кто имеет право голосовать, могут голосовать по почте. Это также делает сбор бюллетеней уголовным преступлением. В Техасе легче голосовать, но труднее обманывать», — написал он в своем Twitter.

Техас и еще ряд штатов США, в которых власть принадлежит представителям Республиканской партии, приняли законы об ужесточении контроля над избирательным процессом для недопущения фальсификаций в ходе голосования после скандальных президентских выборов 2020 года. Бывший президент Дональд Трамп и ряд республиканцев обвинили представителей Демократической партии в масштабных фальсификациях, благодаря которым победа в итоге досталась нынешнему президенту страны Джо Байдену

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