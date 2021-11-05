Население ЦАР скорбит по сбитой миротворцами ООН насмерть девочке

Банги, 5 ноября. Население Центральноафриканской Республики соболезнует семье погибшей по вине миротворцев ООН девочки и требует наказать виновных в трагедии, сообщает Revue Centrafricaine.

Журналисты привели видеообращение убитой горем матери ребенка Адель Диалло Мирей, в котором она поделилась своей версией произошедшего. По словам женщины, ее дети, в том числе Люмьер, находились недалеко от резиденции главы государства.

В тот момент там проезжала колонна автомобилей многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных Наций (МИНУСКА). Миротворцы из последнего автобуса начали фотографировать объект, что вызвало немедленную реакцию со стороны охраны, так как это запрещено законом.

«Вскоре бойцы из национальной гвардии начали спорить с людьми из машины с надписью ООН. Солдаты FACA говорили, что нельзя снимать дом президента. Начались споры, а потом раздались выстрелы. «Голубые каски» поспешили покинуть территорию резиденции и на полной скорости сбили мою дочь. Это сделали миротворцы, они вышли, убрали тело с дороги, сели в машину и уехали. Авария оказалась смертельной, моя дочь погибла на месте. Вот как все произошло», — рассказала Адель.

Женщина, как и остальные родственники убитой, тяжело переживает потерю члена семьи. Она утверждает, что не знает, как жить дальше, так как на 15-летнюю Люмьер возлагались большие надежды.

Федеральное агентство новостей / Александр Рычков

«Для детей я и мама, и папа. Я сама их воспитываю. Такая внезапная и жестокая смерть. Места себе не нахожу, не могу оставаться дома. Как мать, я чувствую, что я умерла вместе со своим ребенком. Дочь была моим будущим», — добавила мать погибшей.

Опубликованная в СМИ и социальных сетях видеозапись вызвала бурную реакцию со стороны общественности ЦАР. Жители выражают полную поддержку семье жертвы, правительству и союзным силам, которые делают все возможное для восстановления мира в республике, а также требуют справедливого возмездия для миротворцев и их скорейшего вывода с территории страны.

«Все скорбят вместе с родственниками жертвы и желают только одного: чтобы виновные были привлечены к ответственности, и миссия была наконец полностью свернута», — пишет издание.