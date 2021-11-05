Фильм «Вечные» Хлои Чжао запретили в странах Ближнего Востока

Лос-Анджелес, 5 ноября. Блокбастер режиссера Хлои Чжао «Вечные» не выйдет в кинотеатрах Саудовской Аравии, Омана, Бахрейна, Катара и Кувейта. Релиз картины был запланирован на 11 ноября.

В странах Ближнего Востока цензоры не удовлетворились вырезанием интимных сцен и потребовали от студии Disney дополнительные правки. Однако американская компания решила не уступать прокатчикам. Аналогичные сложности ждут «Вечных» и в Китае, где власти ввели цензуру в отношении Хлои Чжао, ранее критиковавшей режим.

Несмотря на это, блокбастер хорошо стартовал в 14 странах мира. Картина уже принесла создателям 7,6 млн долларов. При этом самую большую кассу «Вечные» сделали в Южной Корее (2,59 млн долларов). Премьера картины в России состоится 8 ноября, сообщает kinobusiness.com.

Ранее сообщалось, что актера «золотой эры» Голливуда Кирка Дугласа обвинили в изнасиловании. По словам актрисы Ланы Вуд, артист надругался над ее старшей сестрой Натали.