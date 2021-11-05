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Власти Бахрейна представили новую экономическую стратегию
Весь мир
Власти Бахрейна представили новую экономическую стратегию
commons.wikimedia.org  /  Zairon / CC BY-SA 4.0

Власти Бахрейна представили новый экономический план, который предусматривает повышение занятости граждан, привлечения иностранных инвестиций и вложение около 30 млрд долларов в стратегические проекты, направленные на стимулирование роста экономики после пандемии коронавируса COVID-19.

Новый подход

Правительство приняло меры по рационализации расходов и планирует сбалансировать бюджет уже к 2024 году.

Среди нововведений значатся:

  • повышение НДС до 10%;

  • создание более 20 тыс. рабочих мест для граждан ежегодно;

  • обучение 10 тыс. человек новым профессиям в рамках программы Tamkeen;

  • привлечение 2,5 млрд долларов прямых иностранных инвестиций к 2023 году.

В общей сложности Манама разработала восемь инициатив в области расходов и доходов, которые дополняют широкие меры по повышению экономической конкурентоспособности.

Также шесть новых отраслевых стратегий будут применены в производственном секторе, нефтегазовой отрасли, туризме, логистике, финансовых услугах, телекоммуникациях, IT и цифровой экономике.

В добавок к этому небольшая страна Персидского залива предпринимает шаги по упрощению процесса утверждения лицензий на ведение бизнеса, работает над привлечением иностранных капиталов, а также запустила программу резидентства для талантливых специалистов из-за границы.

Повышение налогов среди планов бахрейнского руководства имеет особое место и пока неясно, как на это отреагируют граждане. Тем не менее благоприятный эффект, которого хотят добиться чиновники за счет своего комплексного подхода, возможно, сможет сгладить необходимость дополнительных трат в ближайшее время.

«Оперативные меры в области здравоохранения и экономики, принятые правительством во время распространения COVID-19, заложили основу для восстановления экономики, о чем свидетельствует реальный годовой рост на 5,7% во втором квартале этого года», — сказал шейх Салман бин Халифа Аль Халифа, глава минфина Бахрейна.

По его словам, королевство выходит из пандемии имея основания для оптимизма. И новый план властей направлен на ускорение процесса восстановления страны.

Как отмечали ранее эксперты Международного валютного фонда (МВФ), в 2020 году экономика Бахрейна сократилась на 5,4%, что было спровоцировано резким уменьшением производства, не связанным с нефтедобычей. Сейчас ситуация улучшилась, а до конца года Манама ждет роста еще на 3,3%.

По мере распространения вакцин от коронавируса среди населения финансовая активность Бахрейна растет, чему помогли политические меры, принятые Манамой для минимизации последствий пандемии.

Бахрейн и пандемия

Впрочем, пока нельзя сказать, что коронавирус в этой стране побежден. Только недавно власти пошли на срочные меры для того, остановить распространение инфекции. Кроме того, там было принято решение о вакцинации детей в возрасте 5−11 лет.

При общей численности населения менее 2 млн человек, в Бахрейне COVID-19 заразились около 276,9 тыс. жителей. Из них 1393 случая заболевания закончились смертельным исходом. В то же время полностью привиты уже 1,1 млн человек, что составляет 64,2% от общего числа. И по мере обеспечения граждан необходимыми медикаментами число заболевших неуклонно снижается.

Впрочем, для такого количества граждан темпы вакцинации все же можно считать довольно медленными.

Так, например, соседняя Саудовская Аравия, размеры которой значительно превышают Бахрейн, а население достигает 35,5 млн граждан, также привила более 60% жителей королевства — прививку там получили более 21,6 млн человек.

Впрочем, Манама и без коронавируса в последние годы испытывала значительный дефицит бюджета, который во время пандемии даже несколько снизился.

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