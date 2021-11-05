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Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Вена, 5 ноября. Вена и Москва должны как можно скорее восстановить диалог до предкризисного уровня. Такое заявление сделал новый глава Министерства иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт.

Австрийско-российские отношения являются традиционно прагматичными, отметил дипломат. По его словам, об этом свидетельствуют регулярные прямые контакты, в том числе на высоком уровне, а также тесное сотрудничество двух стран в различных сферах.

«К сожалению, пандемия также наложила отпечаток на наши двусторонние отношения: мы зафиксировали болезненный спад в объеме двусторонней торговли и туризме», — сказал министр.

Ранее стало известно, что Линхарт заменит на посту главы внешнеполитического ведомства Австрии Александера Шалленберга. Новый руководитель МИД был австрийским послом во Франции с 2018 года.

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россия австрия линхарт
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