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Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 11:43
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
pxhere.com

Вена, 5 ноября. Ограничения на авиасообщение между Россией и Австрией будут полностью сняты с 9 ноября, сообщил минтранс республики.

Авиасообщение важно поддерживать в непростые времена, подчеркнул статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер.

Он также поблагодарил российскую сторону за сотрудничество. Власти Австрии приняли решение снять все ограничения на полеты в Россию с 9 ноября, говорится в распространенном министром сообщении.

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