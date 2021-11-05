Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября

Вена, 5 ноября. Ограничения на авиасообщение между Россией и Австрией будут полностью сняты с 9 ноября, сообщил минтранс республики.

Авиасообщение важно поддерживать в непростые времена, подчеркнул статс-секретарь Министерства по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии Магнус Бруннер.

Он также поблагодарил российскую сторону за сотрудничество. Власти Австрии приняли решение снять все ограничения на полеты в Россию с 9 ноября, говорится в распространенном министром сообщении.