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Уфолог Уваров объяснил, как путешествуют НЛО на самом деле
Общество
Уфолог Уваров объяснил, как путешествуют НЛО на самом деле
pixabay.com  / 

Цивилизации, не обладающие технологией путешествий в пространстве с помощью создания электромагнитных полей вокруг своих кораблей, не могут посетить Солнечную систему. Об этом в беседе с ФАН рассказал директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров.

Ранее американский ученый Фредерик Портигал заявил, что ему удалось сделать снимок неопознанных летающих объектов, которые доставляют в Солнечную систему партии более мелких судов.

«Это либо фейк, либо фантазии данного человека. Их цель я не собираюсь комментировать, нет никакого смысла. Как сказал классик, каждый сходит с ума по-своему», — отметил эксперт.

Валерий Уваров также рассказал, как, по его мнению, путешествуют по космосу опередившие нас в развитии братья по разуму.

«Те цивилизации, освоившие полеты на особого рода кораблях, которые мы видим в небе и пока называем НЛО, используют мощное электромагнитное поле для перемещения в пространстве. С его помощью делается некий проход между пространствами и совершается так называемый шаг, они даже не осуществляют движения вперед. Цивилизации, не обладающие такой технологией и летающие линейно из пункта А в пункт Б, в нашей Солнечной системе появиться не могут», — пояснил собеседник ФАН.

Уфолог Уваров объяснил, как путешествуют НЛО на самом деле
pixabay.com /

В завершение он оценил заявление американского ученого и о доставке партиями в Солнечную систему своих судов.

«Тем, кто совершает переходы, нет необходимости завозить сюда какие-то корабли. Космос — живое пространство. Могут произойти разные неожиданности, поэтому никто ни на каких планетах ничего складировать не будет», — подытожил уфолог.

Ранее Валерий Уваров в беседе с ФАН раскрыл принцип работы древней установки в пирамиде Хеопса. По словам эксперта, одним из важных элементов в этой системе был специфический энергетический поток из ядра Земли.

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нло уфолог уваров
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