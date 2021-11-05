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The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
Армия
The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
wikipedia.org  /  U.S. Navy photo courtesy of General Dynamics Bath Iron Works / Released / Public Domain

Вашингтон, 5 ноября. Военно-морские силы США были вынуждены перенести оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами на 2024 год. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Предполагается, что американский флот получит первый корабль с новым гиперзвуковым вооружением не раньше 2025 года. При этом изначально Пентагон планировал завершить перевооружение кораблей ВМС США в 2022 году. Три корабля с гиперзвуковыми ракетами планировали передать флоту в течение года.

В настоящее эсминцы типа Zumwalt вооружаются универсальными пусковыми установками Mk-57, которые используются для запуска противоракет SM-2 Block IIIA и крылатых ракет Tomahawk.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.

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