The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год

Вашингтон, 5 ноября. Военно-морские силы США были вынуждены перенести оснащение стелс-эсминцев типа Zumwalt гиперзвуковыми ракетами на 2024 год. Об этом сообщает американское издание The Drive.

Предполагается, что американский флот получит первый корабль с новым гиперзвуковым вооружением не раньше 2025 года. При этом изначально Пентагон планировал завершить перевооружение кораблей ВМС США в 2022 году. Три корабля с гиперзвуковыми ракетами планировали передать флоту в течение года.

В настоящее эсминцы типа Zumwalt вооружаются универсальными пусковыми установками Mk-57, которые используются для запуска противоракет SM-2 Block IIIA и крылатых ракет Tomahawk.

Ранее стало известно, что Военно-воздушные силы США второй раз подряд провалили летные испытания гиперзвуковой ракеты AGM-183A. В испытаниях был задействован стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Ракета безопасно отделилась от самолета, однако ее двигатель не заработал.