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Могилевский кардиоцентр подарил Лукашенко статуэтку в виде сердца на ладонях

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 11:26
Общество
Могилевский кардиоцентр подарил Лукашенко статуэтку в виде сердца на ладонях
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Могилев, 5 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил сувенир в виде сердца на ладонях от врачей-ветеранов Могилевской областной клинической больницы.

Глава государства 5 ноября посетил открывшийся на базе медучреждения кардиоцентр. В ходе визита Лукашенко доложили о состоянии и перспективах социальной сферы Могилевской области и работе больницы. На встречу с президентом пришли врачи-ветераны. На память белорусскому лидеру вручили стеклянный сувенир в виде сердца на ладонях.

Накануне Лукашенко обсудил международные вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств пообщались по телефону после заседания госсовета Союзного государства.

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лукашенко сувенир кардиоцентр
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