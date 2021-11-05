Могилевский кардиоцентр подарил Лукашенко статуэтку в виде сердца на ладонях

Могилев, 5 ноября. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил сувенир в виде сердца на ладонях от врачей-ветеранов Могилевской областной клинической больницы.

Глава государства 5 ноября посетил открывшийся на базе медучреждения кардиоцентр. В ходе визита Лукашенко доложили о состоянии и перспективах социальной сферы Могилевской области и работе больницы. На встречу с президентом пришли врачи-ветераны. На память белорусскому лидеру вручили стеклянный сувенир в виде сердца на ладонях.

Накануне Лукашенко обсудил международные вопросы со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Главы государств пообщались по телефону после заседания госсовета Союзного государства.