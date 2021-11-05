Стилист Дюжева прокомментировала скандальные высказывания актера на показе Юдашкина

Москва, 5 ноября. Актер Дмитрий Дюжев является приятным человеком, но ему не стоило говорить о преждевременной кончине модельера Валентина Юдашкина на его показе, заявила стилист Лена Червова.

Звезду сериала «Бригада» Дмитрия Дюжева попросили удалиться с показа Валентина Юдашкина, который проходил в Кремле. Актер имел неосторожность высказаться по поводу болезни дизайнера. Он заявил, что присутствующие на показе гости «видели гения», но неизвестно, «увидят ли его когда-нибудь еще».

Многие сочли эти слова бестактными. По мнению стилиста Червовой, нельзя публично говорить о болезни знаменитого человека. Дюжев просто поставил Юдашкина в неловкое положение.

«В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать, несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине», — поделилась стилист с изданием WomanHit.ru.

Последние пять лет народный художник России борется с раком пищевода. Юдашкин перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, он каждый сезон создает новые коллекции одежды.

Ранее Нелли Кобзон заявила, что живущий с ней по соседству Юдашкин чувствует себя вполне хорошо. В противном случае кутюрье вряд ли бы отправился вместе с супругой Мариной на отдых в Италию.