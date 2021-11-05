Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 11:50
11:50
Общество
Фильм «Вечные» Хлои Чжао запретили в странах Ближнего Востока
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
11:33
Весь мир
Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
Все новости

Стилист Дюжева прокомментировала скандальные высказывания актера на показе Юдашкина
Шоу-бизнес
Стилист Дюжева прокомментировала скандальные высказывания актера на показе Юдашкина
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Москва, 5 ноября. Актер Дмитрий Дюжев является приятным человеком, но ему не стоило говорить о преждевременной кончине модельера Валентина Юдашкина на его показе, заявила стилист Лена Червова.

Звезду сериала «Бригада» Дмитрия Дюжева попросили удалиться с показа Валентина Юдашкина, который проходил в Кремле. Актер имел неосторожность высказаться по поводу болезни дизайнера. Он заявил, что присутствующие на показе гости «видели гения», но неизвестно, «увидят ли его когда-нибудь еще».

Многие сочли эти слова бестактными. По мнению стилиста Червовой, нельзя публично говорить о болезни знаменитого человека. Дюжев просто поставил Юдашкина в неловкое положение.

«В данной ситуации я не считаю правильным говорить такие слова в адрес Валентина, особенно на его же показе. У Валентина сейчас невероятно трудная ситуация в жизни, он борется с болезнью, но продолжает работать, несмотря ни на что. Его стоит поддержать, а не говорить о его возможной кончине», — поделилась стилист с изданием WomanHit.ru.

Последние пять лет народный художник России борется с раком пищевода. Юдашкин перенес несколько операций и курсов химиотерапии. Несмотря на болезнь, он каждый сезон создает новые коллекции одежды.

Ранее Нелли Кобзон заявила, что живущий с ней по соседству Юдашкин чувствует себя вполне хорошо. В противном случае кутюрье вряд ли бы отправился вместе с супругой Мариной на отдых в Италию.

Вернуться назад

Все новости / Шоу-бизнес / Стилист Дюжева прокомментировала скандальные высказывания актера на показе Юдашкина
болезнь дюжев юдашкин
Комментировать