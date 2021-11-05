София, 5 ноября. Читатели болгарской газеты «Факти» бурно отреагировали на подписание соглашения между Москвой и Минском. Они предрекли Соединенным Штатам крах планов в отношении России и Белоруссии.

Недавно состоялось заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, во время которого президенты стран — Владимиру Путин и Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономического взаимодействия двух держав.

Кроме того, российский и белорусский лидеры утвердили новую военную доктрину Союзного государства и концепцию миграционной политики.

Читатели болгарского издания «Факти» считают, что соглашение может стать началом для чего-то большего. Они призвали страны Запада попрощаться с иллюзиями о превращении Белоруссии во вторую украинскую колонию.

«Прощайте, иллюзии заморских стран о том, чтобы сделать Белоруссию второй украинской колонией», — написал один из интернет-пользователей.

kremlin.ru / Пресс-служба Президента России

В Сети отметили, что сделан один из первых шагов к интеграции России и Белоруссии, а другие бывшие республики СССР могут присоединиться к этому процессу. Также болгары назвали соглашение кошмаром американских масонов.

«Ceгoдня Белоруссия и Рoccия, завтра Белоруссия, Россия и Новороссия co cтoлицей в Киеве! Так cбывaeтcя кoшмaр aмeрикaнcких мacoнoв — вoзрoждeниe Рoccийcкoй Импeрии!» — заключили читатели.

Ранее Путин заявил, что страны постсоветского пространства не до конца реализовывают возможности и конкурентные преимущества интеграции. По его словам, Москва и Минск в рамках Союзного государства продвинулись в этом направлении дальше.