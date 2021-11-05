Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки

Анкара, 5 ноября. Уровень инфляции в Турции достиг 19,89%, что стало самым высоким показателем за последние 2,5 года. Однако некоторые эксперты выразили сомнения в достоверности этих цифр, представленных Турецким институтом статистики, поскольку указанный им же индекс цен производителей показал куда больший рост — 46,31%. После публикации данных, показывающих продолжающийся рост цен на продукты питания, транспорт, жилье и энергоносители, курс лиры по отношению к доллару упал на 1% и установился на уровне 9,7 к 1.

Turkey’s consumer inflation accelerated for a fifth month in October, driven by a surge in the cost of energy and weak lira https://t.co/2npvppdtHR — Bloomberg Middle East (@middleeast) November 3, 2021

Сопрезидент и аналитик консалтинговой компании Teneo Intelligence Вольф Пикколи, указав на столь значительный разрыв, отметил, что правительство Турции должно поставить сдерживание инфляции «политическим приоритетом», поскольку это позволит Центробанку республики и дальше снижать ключевую ставку (КС). Тем не менее в этом году намеренное уменьшение КС, которое продвигал сам президент Реджеп Тайип Эрдоган, дало обратный эффект — стоимость национальной валюты за год упала более чем на 20% по отношению к доллару. Глава государства, пытаясь бороться за курс лиры, регулярно оказывал давление на руководство Центробанка, требуя снижения ставки.

Today, the Turkish lira closed at a record low 9.64 TRY/USD. Erdogan is the master of the disaster, insisting on irrationally low interest rates while #inflation runs rampant. The only way out for RTE and #Turkey is a #CurrencyBoard, like the one I installed in Bulgaria in 1997. pic.twitter.com/3vB00vZVlw — Steve Hanke (@steve_hanke) November 4, 2021

За два года в турецком ЦБ сменилось трое президентов, которые не разделяли взглядов Эрдогана. Такую же участь многие официальные лица республики прочили и действующему главе организации Шахапу Кавджиоглу, который промедлил с уменьшением ключевой ставки и ранее навлек на себя гнев президента. В итоге турецкий лидер добился снижения ее на 200 базисных пунктов до 16%, попутно уволив троих высокопоставленных сотрудников ЦБ.

Недовольство населения

Подобные действия не остановили инфляцию, зато в очередной раз подорвали доверие экономических агентов к национальной денежно-кредитной политике Турции. Это привело к росту уровня бедности и безработицы, а также значительному повышению цен. По данным опроса, проведенного компанией Metropoll, недовольство этим выразили 80,6% респондентов. Следует отметить, что заметная часть населения Турции и так критикует действия правящей партии из-за роста числа мигрантов и попыток властей навязывать исламский образ жизни.

Erdogan 'developed a reputation for eccentric and erratic solutions to economic problems in recent years'.#Bitcoin solves the problem of incompetence or corruption at monetary policy level through maths and decentralisation.



It's not that complicated.https://t.co/76JD5w3yO0 — SupermassiveBTC (@SupermassiveBTC) October 4, 2021

Многие эксперты винят президента и за внешнюю политику, «благодаря» которой Анкара во время его правления поссорилась с рядом стран, что также способствовало усугублению кризиса. По результатам социологических опросов, уровень поддержки Эрдогана опустился до 40,8%, что является самым низким показателем за все годы его правления, а 53,7% респондентов считают, что правящая «Партия справедливости и развития» (ПСР) проиграет на парламентских выборах, которые запланированы на июнь 2023 года.

ЦБ вновь снизит ставку

На этом фоне Шахап Кавчиоглу заявил, что нынешний рост цен является «временными» и частично обусловлен процессом восстановления экономики после пандемии COVID-19. Он дал понять, что к концу года может быть осуществлено дополнительное снижение процентных ставок. Ранее опубликованные данные показали уменьшение базовой инфляции, в которой не учитываются скачки стоимости товаров, подверженных «сезонным» или иным колебаниям цен.

По мнению аналитика BlueBay Asset Management Тимоти Эша, турецкие власти будут использовать любые «удобные» для себя цифры как повод для дальнейшего снижения ключевой ставки. Очередное собрание Комитета по денежно-кредитной политике ЦБ по установлению процентных ставок намечено на 18 ноября.

Even if Turkey's October inflation miraculously stayed below 20%, the outlook is is still awful. These figures are not driven by base effects, this is still a high momentum story, and services inflation YTD has now hit the post-2003 maximum. pic.twitter.com/nytWSrtuuY — Erik Meyersson (@emeyersson) November 3, 2021

По последним данным Стамбульской торговой палаты, розничные цены в городе за истекший месяц в среднем выросли на 3,29%. В настоящее время Анкара пытается контролировать стоимость потребительских товаров.

Например, на прошлой неделе антимонопольная служба республики оштрафовала пять крупнейших супермаркетов страны на 2,65 млрд долларов якобы за сговор по установлению цен. Однако при этом власти страны почти вдвое повысили стоимость газа для производителей энергии, оставив потребительские цены на прежнем уровне. По мнению аналитиков, в итоге подобные шаги все равно ударят по карману рядовых граждан.