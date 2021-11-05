Шпагат Волочковой на коне вызвал тошноту у ее подписчиков

Москва, 5 ноября. Скандально известная балерина Анастасия Волочкова продолжает демонстрировать поклонникам свои знаменитые шпагаты. На этот раз артистка, отдыхающая в Турции, расположилась на коне,

Знаменитость поделилась новым пляжным фото на своей странице в Instagram. На снимке Волочкова, сидящая на спине животного, позирует на фоне моря в синем купальнике и шляпе, раскинув ноги в стороны.

«И коня оседлала я на пляже», — подписала кадр артистка.

Однако новое фото балерины не понравилось многим ее подписчикам. Пользователи соцсети признались, что снимок вызвал у них неприятные эмоции и даже тошноту. Некоторые пожалели животное, на спине которого расположилась в шпагате Волочкова.

«Почему так мерзко?! Все же сложилось шикарно — и закат, и лошадь. Еще бы красивую женщину в летящем платье, но нет — раскоряка! Омерзительная у вас «фишечка»!»; «Господи, она везде уже! До тошноты противно!»; «Да ну, немного перебор с этими шпагатами»; «Шпагат головного мозга», — возмутились комментаторы.

Кроме того, некоторые подписчики усомнились, что балерина действительно сидит на коне. Ряду поклонников показалось, что знаменитость оседлала осла или мула, передает «Вечерняя Москва».

Анастасия Волочкова отдыхает в Сиде, но недавно она съездила в Аланью к друзьям. Артистка не упустила момент показать шпагат посреди турецкого города.