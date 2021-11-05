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Российский дипломат Мезенцев назвал прорывом подписание декрета Союзного государства
Политика
Российский дипломат Мезенцев назвал прорывом подписание декрета Союзного государства
wikipedia.org  /  Government.ru / CC BY 4.0

Москва, 5 ноября. Заключение интеграционного соглашения между Россией и Белоруссией является прорывом, уверен государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Значение действий, которые были приняты Высшим государственным советом по утверждению 28 союзных программ, трудно переоценить, подчеркнул дипломат. По его словам, это историческое решение для российско-белорусских отношений.

«Мы все одинаково оцениваем: это историческое, прорывное решение об утверждении 28 союзных программ. Которые комплексно и масштабно обеспечат сближение экономического потенциала РФ и Республики Беларусь» — сказал Мезенцев.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет, который утверждает союзные программы двух стран.

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россия белоруссия мезенцев
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