Госсекретарь Союзного государства Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии

Минск, 5 ноября. Страны СНГ могут брать пример с интеграционной работы России и Белоруссии. Так считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Политик назвал шаги Москвы и Минска историческим решением.

«Для того, чтобы Россия и Беларусь стали примером для многих стран СНГ. Чтобы наша интеграционная работа была локомотивом в рамках ЕАЭС», — сказал Дмитрий Мезенцев в интервью РИА Новости.

Россия и Белоруссия 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Их приняли на заседании Высшего госсовета Союзного государства.