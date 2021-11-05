Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 11:50
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
11:33
Весь мир
Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
11:27
Армия
The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
Все новости

Госсекретарь Союзного государства Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии
Политика
Госсекретарь Союзного государства Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии
belarus.mid.ru  /  Посольство Российской Федерации в Республике Беларусь

Минск, 5 ноября. Страны СНГ могут брать пример с интеграционной работы России и Белоруссии. Так считает государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Политик назвал шаги Москвы и Минска историческим решением.

«Для того, чтобы Россия и Беларусь стали примером для многих стран СНГ. Чтобы наша интеграционная работа была локомотивом в рамках ЕАЭС», — сказал Дмитрий Мезенцев в интервью РИА Новости.

Россия и Белоруссия 4 ноября утвердили 28 союзных программ. Их приняли на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Госсекретарь Союзного государства Мезенцев посоветовал СНГ брать пример с РФ и Белоруссии
белоруссия мезенцев союзное государство
Комментировать