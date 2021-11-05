Власти Молдавии повысят тарифы на газ для потребителей до 10 ноября

Кишинев, 5 ноября. Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердит новые цены на голубое топливо для населения до 10 ноября 2021 года, сообщает агентство Sputnik.

Компания «Молдовагаз» обязана передать в НАРЭ запрос о тарифах, чтобы скорректировать стоимость поставки природного газа. В свою очередь Минтруда и социальной защиты страны, опираясь на решение ведомства, подготовит комплекс мер по возмещению убытков для некоторых категорий граждан. Члены комиссии также объявили, что компания «Термоэлектрика» больше не будет применять мазут в технологическом процессе и вернется к производству тепловой и электрической энергии, созданной на основе СПГ.

Власти страны ранее смогли заключить новый контракт с российской компанией «Газпром» на поставку энергоресурсов, который будет действовать в течение пяти лет. Министр инфраструктуры и регионального развития Молдавии Андрей Спыну сообщил, что республика будет закупать голубое топливо по цене в 450 долларов за тысячу кубометров.

Россия восстановила прокачку газа по трубопроводу «Ямал — Европа», который около пяти дней работал на реверс, сообщает «Федерал Пресс».