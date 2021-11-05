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Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
Общество

Рисунки на молочной пене — популярная технология оформления кофе. Чаще всего профессиональные бариста изображают на латте и капучино узоры и незамысловатые картинки.

Но сотрудники одного из баров в центре Рима пошли дальше: они приобрели специальную машину, которая способна напечатать на пенном напитке практически любое изображение, даже точный портрет своего клиента.

«Мы делаем это как с капучино, так и с пивом. На нашей машине клиенты могут распечатать даже свои собственные фотографии. Главное, предоставить их заранее. Сам рисунок сделан из солода орзо. Он совершенно не меняет вкус капучино или пива. Мы штампуем эти изображения, чтобы сделать ваш напиток более красивым», — рассказал бариста Джанни Пеппе.

Местные жители, а также туристы, узнав о необычном заведении, с радостью посещают его и наслаждаются кофейным артом. Чаще всего они заказывают напитки с рисунками животных, героями мультфильмов, а также хеллоуинскими монстрами и любимыми цитатами. 

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