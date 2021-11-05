Публицист Носиков: «Геростратики и их кредитный искуситель»

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Колонка Романа Носикова

В процессе наблюдения за очередным случаем возбуждения общественного возмущения и уголовного дела из-за фото на фоне культурного объекта поймал себя на желании обсудить сам феномен недержания штанов возле скульптуры и архитектуры.

То гражданин среднеазиатской страны начнет имитировать половой акт с девицей низкой социальной ответственности и интеллектуальной активности на фоне главного храма страны. То у другой девицы со сходным набором характеристик из-под юбки выглянет и подмигнет в камеру лицо прогресса. То у вечного огня две дамы, не отягченные думами, запечатлеют свои поцелуи. То порноактриса не удержит на Красной площади в штанах самое главное.

Федеральное агентство новостей / Герман Парло

Прямо поветрие какое-то.

Но мы ошибаемся, если думаем, что в этом есть нечто новое. Нового тут ровно одно — масштаб.

Я вот еще помню, как по все планете гремела слава музыкального коллектива Pussy Riot. Это великая группа прославилась тем, что села на два года за пляски в храме под песню собственного исполнения.

Их название даже сама Мадонна на спине написала. А после отсидки членки группы стали богемой и правозащитниками.

Ни музыки, ни слов уже никто вспомнить не может — настолько они талантливы. Но надпись на спине Мадонны и сама картина задранных на алтаре ног в лосинах — это помнят все, кто видел.

Почему так?

Да потому что это Мадонна и Елоховский храм. Один из красивейших, между прочим, храмов в России.

wikipedia.org / Игорь Мухин / CC BY-SA 3.0

А они — и Мадонна, и храм — это действительно значимые культурные величины. Не сравнимые, нет. Но значимые. И если как-то связать их с собой, присвоить себе их значение, нацарапать на них свое имя, то их значимость можно использовать как собственный трамплин в известность. Которая в информационном мире, мире соцсетей, СМИ, шоу-бизнеса — это знакомства, деньги и власть.

Это очень старое изобретение.

Наверное, самым известным акционистом в этом жанре стал Герострат Эфесский. Ну кто бы знал его, если бы он спалил сарай соседа? Но он сжег храм Артемиды, считавшийся чудом света, и мы знаем его имя.

За это тогда его казнили. Дикие были времена.

Поджег бы не тогда, а сейчас, не в Греции, а в России, не языческий храм, а православный, да еще бы и в знак протеста в отношении, скажем, «срастания РПЦ с государством» или еще какой-то подобной чуши — его знал бы и защищал бы весь мир.

Разве нет?

Но для того, чтобы поджечь, взорвать, — это надо быть готовым стать частью перформанса на некоторое количество лет.

Сплясать в церкви — так это надо хоть знать, с какой стороны гитару держат.

А пятая точка — она у всех есть.

И камера в смартфоне — тоже.

Все это всегда под рукой, и их так и тянет друг у другу.

Особенно — если ничего другого между ними нет.

Прошло то время, когда смартфоны просто тихо помогали нам стучать на самих себя в корпорации и спецслужбы, сообщая им о наших перемещениях, предпочтениях еде и сексе, покупках и развлечениях, степени политической лояльности к тому или иному режиму.

pixabay.com / nastya_gepp

Ах, какое это было милое время.

Тогда наши смартфоны только накапливали о нас Big Data, а суперкомпьютеры только начинали анализировать Homo Sapiens.

Мы были почти свободны.

Но вот данные накоплены и проанализированы. И через наш смартфон в нас полились выгодные предложения, заманчивые возможности, эксклюзивные шансы.

Взломщики сознания, воры внимания и другие электронные бесы.

Смартфон — с его способностью записывать и передавать звук и изображение, получать информацию, пользоваться облачными сервисами — мог стать мощным инструментом творчества.

И он стал.

Проблема в том, что он, как женщина с низкой социальной ответственностью, начал обслуживать всех подряд. И зачастую как инструмент творчества он был и есть значительно мощнее и значительнее, чем творческие способности того, кто его купил.

В кредит.

Больший объект всегда притягивает и поглощает меньший. И чем больше разница в масштабах — тем быстрее и ярче этот процесс. Это вам подтвердит любой астроном. Поэтому смартфон — он, как черная дыра, поглощает последние жалкие остатки наших сограждан.

Начинает он, разумеется, с головы, поэтому нет ничего удивительного в том, что в какой-то момент наружу остается торчать только задница.