Донбасс, 5 ноября. Подразделения Киева окапываются на юге ДНР. Чрезвычайное происшествие в украинской армии привело к большим потерям. Штаб силовой операции Украины использует ООН для фальсификаций данных. Последние новости Новороссии — в обзоре ФАН.

Оперативная обстановка

В минувшие сутки украинские вооруженные формирования совершили пять обстрелов по населенным пунктам Донецкой Народной Республики. Киевские силовики вели огонь на горловском и донецком направлениях обороны ДНР, под ударами были северные поселки Горловки и западные окраины столицы республики. Армия Киева применяла тяжелые 120-мм минометы и оружия 82-мм калибра, а также автоматические станковые гранатометы.

В результате агрессии ВСУ дончане понесли потери. Как мы сообщали ранее, один военнослужащий народной милиции погиб, еще двое получили ранения. Защитники ДНР нанесли ответные удары по позициям противника, в результате чего двое военнослужащих ВСУ погибли, трое ранены. Позиции украинских силовиков, с которых наносились удары, уничтожены огнем дончан.

В Луганской Народной Республике украинскими силовиками обстрелян поселок Голубовское. По нему выпущены три гранаты из ручного противотанкового гранатомета. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ВСУ окапываются на юге ДНР

Передовые части украинской армии укрепляются близ недавно захваченного села Старомарьевка Тельмановского района. Подразделения 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ углубляют старые траншеи и оборудуют новые блиндажи рядом с населенными пунктами Новотроицкое и Новогнатовка, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. Для контроля маскировочных мероприятий украинские силовики используют беспилотные летательные аппараты.

Киев использует ООН для фальсификаций данных

Силы ООС продолжают фальсифицировать данные с целью обвинения республик Донбасса в агрессии и нарушении Минских соглашений, сообщают в управлении Народной милиции ДНР. При этом командование подразделений ВСУ привлекает к данному процессу не только представителей средств массовой информации, но и международные организации, утверждают в Донецке.

Федеральное агентство новостей /

По задумке командования 93-й бригады, военнослужащие продемонстрируют иностранцам разрушения в подконтрольном ВСУ селе Гранитное, которые вызваны попаданиями украинских же снарядов при обстреле Тельмановского района ДНР. Данные разрушения будут выданы за результаты так называемых атак народной милиции и найдут свое отражение в отчетах ООН.

«Урал» с ракетами взлетел на воздух, ВСУ понесли потери

Передовое подразделение украинской армии понесло тяжелые потери во время чрезвычайного происшествия в зоне ответственности северной оперативно-тактической группы войск в Луганской области. В управлении Народной милиции ЛНР сообщают, что во время работ по переводу вооружений на зимний режим эксплуатации военнослужащие по неосторожности допустили возгорание боевой машины «Стрела-10».

Огонь перекинулся на рядом стоящий транспорт — МТО-АТ (мастерская технического обслуживания автомобильной техники) на базе 131-го ЗИЛа и «Урал» с боеприпасами. В кузове грузового автомобиля находились ракеты, которые сдетонировали от огня. В результате взрыва двое военнослужащих погибли, трое получили тяжелые ранения, сообщают в управлении Народной милиции ЛНР.