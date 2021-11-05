Journal of Management: на работу чаще берут приятных людей, а не профессионалов

Нью-Йорк, 5 ноября. Ученые из Бингемтонского университета штата Нью-Йорк выяснили, что работодатели предпочитают нанимать приятных в общении людей, а не профессионалов.

В рамках исследования специалисты изучили качества, которыми должен обладать соискатель, чтобы получить работу. Результат эксперимента показал, что надежность и умение вызывать доверие у людей важнее компетентности. Самыми востребованными коллегами являются те, кто умеет расположить собеседника к себе и обладает профессиональными навыками.

Исследование показало, что в качестве коллеги чаще выбирают приятного в общении человека, а не того, кто показал больше компетенций, но в достаточно вызывающей форме. Материалы эксперимента опубликованы в журнале Journal of Management.

Специалисты сервиса «Зарплата.ру» провели опрос в Екатеринбурге и выяснили, сколько сотрудников смотрят на работе сериалы. Оказалось, что 47% офисных служащих предпочитают такое времяпрепровождение.