Джикия поблагодарил Селихова за отбитый пенальти в матче с «Лестером»

Лестер, 5 ноября. Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити».

Московский «Спартак» минувшей ночью завершил вничью поединок Лиги Европы с «Лестером», который прошел в Англии. При счете 1:1 вратарь столичного клуба Александр Селихов отразил удар с пенальти в исполнении Джейми Варди. После игры капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру 27-летнего голкипера.

«В целом доволен ничьей. Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова. Мне игра нашей команды понравилась», — подчеркнул защитник красно-белых.

Ничьи «Спартака» и «Локомотива» в матчах Лиги Европы позволили России сохранить десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятой строчке по-прежнему располагается Шотландия.