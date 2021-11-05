Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 11:49
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
11:33
Весь мир
Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
11:27
Армия
The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
Все новости

Джикия поблагодарил Селихова за отбитый пенальти в матче с «Лестером»

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 11:06
Спорт
Джикия поблагодарил Селихова за отбитый пенальти в матче с «Лестером»
ТАСС  /  Дукор Григорий

Лестер, 5 ноября. Капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру голкипера красно-белых Александра Селихова в матче группового этапа Лиги Европы с английским «Лестер Сити».

Московский «Спартак» минувшей ночью завершил вничью поединок Лиги Европы с «Лестером», который прошел в Англии. При счете 1:1 вратарь столичного клуба Александр Селихов отразил удар с пенальти в исполнении Джейми Варди. После игры капитан «Спартака» Георгий Джикия отметил игру 27-летнего голкипера.

«В целом доволен ничьей. Игра была сложной, поэтому считаю, что это положительный результат. Конечно, за это можно отдельно поблагодарить Селихова. Мне игра нашей команды понравилась», — подчеркнул защитник красно-белых.

Ничьи «Спартака» и «Локомотива» в матчах Лиги Европы позволили России сохранить десятое место в таблице коэффициентов УЕФА. На девятой строчке по-прежнему располагается Шотландия.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Джикия поблагодарил Селихова за отбитый пенальти в матче с «Лестером»
лига европы спартак лестер селихов джикия
Комментировать