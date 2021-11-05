Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 11:49
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
11:33
Весь мир
Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
11:27
Армия
The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
Все новости

Президент Узбекистана Мирзиеев освободил от должности министра по развитию ИТ Садикова

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 10:49
Политика
Президент Узбекистана Мирзиеев освободил от должности министра по развитию ИТ Садикова
wikipedia.org  /  CC BY-SA 3.0

Ташкент, 5 ноября. Министр по развитию ИТ и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков освобожден от должности. Президент республики Шавкат Мирзиеев подписал указ об увольнении, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Узбекистане 3 ноября были приостановлена работа соцсетей и мессенджеров. Местное издание kun.uz связывает увольнение Садикова с этим инцидентом. В ведомстве об этой ситуации ничего не сообщается.

«Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности», — опубликовали на сайте министерства.

Работа Telegram, Facebook, «Одноклассников» и YouTube была ограничена, как уточняют местные СМИ, из-за нарушения закона о персональных данных. Сам Мирзиеев назвал приостановку деятельности соцсетей и мессенджеров недальновидной. К вечеру 3 ноября площадки продолжили работу в привычном режиме.

Ранее стало известно, что 6 ноября состоится инаугурация Мирзиеева. Он избран на пост президента Узбекистана второй раз.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Президент Узбекистана Мирзиеев освободил от должности министра по развитию ИТ Садикова
узбекистан мирзиеев садиков
Комментировать