Президент Узбекистана Мирзиеев освободил от должности министра по развитию ИТ Садикова

Ташкент, 5 ноября. Министр по развитию ИТ и коммуникаций Узбекистана Шухрат Садиков освобожден от должности. Президент республики Шавкат Мирзиеев подписал указ об увольнении, сообщили в пресс-службе ведомства.

В Узбекистане 3 ноября были приостановлена работа соцсетей и мессенджеров. Местное издание kun.uz связывает увольнение Садикова с этим инцидентом. В ведомстве об этой ситуации ничего не сообщается.

«Указом президента Республики Узбекистан министр информационных технологий и связи Республики Узбекистан Шухрат Мухамеджанович Садиков освобожден от занимаемой должности», — опубликовали на сайте министерства.

Работа Telegram, Facebook, «Одноклассников» и YouTube была ограничена, как уточняют местные СМИ, из-за нарушения закона о персональных данных. Сам Мирзиеев назвал приостановку деятельности соцсетей и мессенджеров недальновидной. К вечеру 3 ноября площадки продолжили работу в привычном режиме.

Ранее стало известно, что 6 ноября состоится инаугурация Мирзиеева. Он избран на пост президента Узбекистана второй раз.