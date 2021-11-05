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Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей у Могилы Неизвестного Солдата

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 10:55
Общество
Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей у Могилы Неизвестного Солдата
Prt Scr instagram.com  /  @_cyberbabe_

Москва, 5 ноября. Модель Алена Ефремова принесла публичные извинения за поцелуй с рэпершей Хофаманитой. В 2018 году девушки сняли видео, на котором они целуются на фоне Могилы Неизвестного Солдата в Москве.

Ефремова извинилась за провокационный ролик в Instagram Stories. Она отметила, что видео было снято без цели оскорбления или осквернения.

«Ищу контакт с Аней, чтобы записать совместное обращение», — написала модель.

Модель Алена Ефремова извинилась за поцелуй с рэпершей у Могилы Неизвестного Солдата
Prt Scr instagram.com / @_cyberbabe_

По данным СМИ, после появления ролика СК начал проверку. Героиням видео может грозить дело по статье «Осквернение символов воинской славы России», наказание по которой предусматривает крупный штраф и до пяти лет лишения свободы.

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ефремова модель хофаманита
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