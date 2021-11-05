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Экс-супруг Ани Лорак извинился за нецензурную брань десятилетней дочери
Шоу-бизнес
Экс-супруг Ани Лорак извинился за нецензурную брань десятилетней дочери
instagram.com  /  @muratnalca

Москва, 5 ноября. Бывший муж певицы Ани Лорак, турецко-украинский предприниматель Мурат Налчаджиоглу заявил, что его дочь София во время катания на тарзанке выразилась нецензурной лексикой из-за своей «эмоциональности».

Бизнесмен отдыхает с наследницей на украинском горнолыжном курорте Буковель. В Instagram он поделился роликами, на котором София катается на разных аттракционах. На одном из видео девочка не сдержалась и выругалась.

«Конечно «простите» за то, что 10-летняя девочка на эмоциях выразилась нецензурной лексикой, что сильно ранило вашу нежную психику! Мы от всего сердца извиняемся за свободу наших эмоций! В тот момент как современный мир настолько пропагандирует нецензурную культуру в медиа и в каждой второй песне! А наши дети на это смотрят и впитывают!» — написал Налчаджиоглу.

Экс-супруг Ани Лорак извинился за нецензурную брань десятилетней дочери
Prt Scr instagram.com / @muratnalca

Экс-супруг Лорак иронично добавил, что все вокруг «идеальные люди» и в таком случае им стоит заниматься воспитанием своих детей. Остальные могут просто покинуть страницу, заметил он.

Украинская певица стала супругой турецкого предпринимателя летом 2009 года, в январе 2019 года они развелись. В последние годы Лорак и Налчаджиоглу не проживали вместе, по решению суда дочь София осталась вместе с матерью.

Ранее сообщалось, что Налчаджиоглу сделал предложение своей новой девушке Лилии. Избранница бизнесмена уже нашла общий язык с ребенком, вместе с Софией они отдыхают на Украине.

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Ани Лорак мат дочь певица
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