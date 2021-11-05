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Начальник Генштаба ВСУ Шаптала: Киев продолжит закупать турецкие дроны Bayraktar
Армия
Начальник Генштаба ВСУ Шаптала: Киев продолжит закупать турецкие дроны Bayraktar
wikipedia.org  /  Армія Інформ / CC BY 4.0

Киев, 5 ноября. Вооруженные силы Украины планируют наращивать число ударных беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Об этом заявил начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала.

Ранее пресс-служба Генштаба ВСУ сообщила, что 26 октября украинские военные нанесли удар по «позициям противника» в Донбассе с помощью турецкого беспилотника Bayraktar. При этом в ведомстве подчеркнули, что приказ о нанесении удара отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Шаптала отметил, что турецкие беспилотники хорошо себя зарекомендовали, поэтому Киев намерен увеличить их число в составе Вооруженных сил Украины.

«Вернемся к теме Bayraktar. Нам государство закупает Bayraktar. У нас есть они на вооружении, и на этом мы не останавливаемся, мы будем их наращивать еще. И та ситуация, которую сейчас обсуждают: правильно мы их применяем, неправильно — это было решение главнокомандующего», — сказал Шаптала в эфире украинского телеканала «1+1».

Напомним, 31 октября глава турецкого министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу призвал Киев не отождествлять ударные беспилотники Bayraktar с Турцией. По его словам, именно покупатель несет полную ответственность за последствия использования ударного вооружения, передает «Царьград».

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украина всу беспилотники дроны bayraktar
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