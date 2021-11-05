Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год

Одна из самых скандальных персон в отечественном шоу-бизнесе Ксения Собчак отмечает свой юбилей: журналистке исполнилось 40 лет. В 2021 году имя теледивы действительно встряхнуло медиапространство. Все потому, что любое громкое событие с ее участием сразу становится для общественности поводом для разговоров. Репутация у Ксении Собчак весьма сомнительная, а скандалы вокруг нее стали частью ее жизни.

ФАН собрал топ-5 громких историй 2021 года с участием Ксении Собчак.

Поцелуй с Ивлеевой

В сентябре этого года Ксения Собчак отправилась на YоuTube-шоу «Королевские кобры», где на камеру слилась в страстном и долгом поцелуе под бешеные крики толпы с автором шоу Настей Ивлеевой. Поступок оценили далеко не все. В Instagram обеих дам пользователи стали писать возмущенные комментарии.

Также против скандальных телеведущих возбудили уголовное дело. Их обвиняют в пропаганде ЛГБТ, а в качестве наказания с них могут потребовать штраф — 100 тыс. рублей.

Global Look Press / Komsomolskaya Pravda

Скопинский маньяк

В марте Ксения Собчак опубликовала на своем YouTube канале одно из самых резонансных интервью. Телеведущая побеседовала со скопинским маньяком Виктором Моховым, который четыре года держал в своем подвале двух девушек, одна из которых родила от маньяка двух детей. Общественность практически в один голос заявила, что Собчак достигла дна популяризацией насилия на многомиллионную публику. Несмотря на скандальный резонанс, сама она назвала работу профессиональной.

Pr Scr youtube.com / Ксения Собчак

ДТП

9 октября автомобиль, в котором находилась телеведущая, попал в ДТП со смертельным исходом на трассе в Сочи. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в Volkswagen, в котором находилось три человека. В результате лобового столкновения находившаяся в Volkswagen 35-летняя россиянка погибла на месте. После происшествия Собчак написала в своем Instagram, что за рулем был не ее водитель и она никого не подгоняла. Сама телеведущая получила сотрясение мозга и множество ушибов внутренних органов. Несмотря на то что в ДТП пострадала и сама Собчак, ее стали обвинять в том, что она не осталась на месте трагедии, а улетела в Москву.

Пресс-служба Первого канала /

Интервью с Моргенштерном

Недавно Ксения Собчак взяла интервью у Моргенштерна, после которого разразился громкий скандал. Рэпер заявил, что не понимает, зачем на празднование Дня Победы тратятся огромные деньги, назвав этот день «давно минувшими событиями». По его мнению, средства могли бы пойти на совсем другие нужды. После таких высказываний парнем заинтересовался Следственный комитет РФ, и теперь эпатажному музыканту светит вполне реальный срок — пять лет в колонии.

Prt Scr youtube.com / Осторожно: Собчак

ПМЭФ-2021

Летом этого года Ксения Собчак опубликовала у себя на YouTube и Telegram-канале видео с ПМЭФ-2021, на котором спрашивает у главы юридической компании «Троицкая и партнеры» Эльнары Троицкой:

«На какую панель вы пришли?»

Девушка не растерялась и ответила телеведущей.

«Не нужно всех оценивать только по внешности, — заявила Троицкая. — Вы перешли сразу на оскорбления, я этого ожидала. Есть стереотипное мышление в Российской Федерации, что если женщина красивая, то она не может быть умной. Почему вы ко мне с таким вопросом подошли — на какой панели?»

«Я сейчас тоже иду на панели. Здесь все ходят по панелям разным. Это хорошее слово», — объяснила Собчак.

politexpert.net / Евгений Зайцев

Юрист посчитала, что телеведущая выставила ее проституткой, и теперь захотела возместить моральный вред и подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев жестко раскритиковал интервью экс-помощника президента РФ Сергея Ястржембского телеведущей Ксении Собчак, в котором бывший чиновник заявил о «профнепригодности» официального представителя МИД РФ Марии Захаровой. Соловьеву не понравились как слова Ястржембского, так и то, что Собчак согласилась с его словами.