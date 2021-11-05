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Решение ОПЕК+ определит внутренние цены на бензин в США
Экономика
Решение ОПЕК+ определит внутренние цены на бензин в США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 5 ноября. Президент США Джо Байден обвинил альянс ОПЕК+ в завышении стоимости топлива. Соединенные Штаты призвали нарастить добычу нефти, но фактически не могут повлиять на решение организации. Об этом пишет «Российская газета».

Президент США выступал на климатической конференции в Глазго, где выдвинул обвинения против экономического объединения экспортеров. Байден отдельно обвинил Российскую Федерацию в повышении цен на нефть.

Заявления главы государства могут быть вызваны ростом стоимости бензина в Соединенных Штатах. Внутренний рынок страны полностью зависим от мировых цен. Высокая стоимость топлива будет расцениваться американцами, как провальная работа правительства.

Несмотря на заявления Байдена, страны-участницы ОПЕК+ приняли независимое решение. Альянс будет продолжать восстанавливать добычу нефти в выгодном для себя темпе в 0,4 миллиона баррелей в сутки.

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