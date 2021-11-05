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Дочь Кириллова не прилетела на похороны отца из-за риска заболеть COVID-19
Общество
Дочь Кириллова не прилетела на похороны отца из-за риска заболеть COVID-19
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 5 ноября. Дочь покойного телеведущего и диктора Игоря Кириллова Анна не присутствовала на похоронах знаменитого отца. Женщина, проживающая в Германии, не полетела в Россию из-за пандемии коронавируса.

Проводить Кириллова в последний путь пришли его коллеги, из родни же на похоронах присутствовали только вторая жена звезды телеэкрана и невестка. Из-за отсутствия дочери диктора на церемонии прощания распространились слухи о ее якобы плохих отношениях с отцом. Однако на самом деле 60-летняя женщина не прилетела на похороны из-за риска заболеть COVID-19, передает kp.ru.

Дочь телеведущего переехала в Германию 28 лет назад, когда ее уже бывшему мужу (оперному певцу) предложили выгодный контракт в этой стране. Кириллова живет в провинциальном немецком городке и работает музыкальным ассистентом режиссера в местном театре.

В последние годы женщина не виделась с отцом, но связывались они практически ежедневно. Например, Кириллов и его дочь созванивались по видеосвязи, чтобы поделиться последними новостями. Диктор поддерживал общение с дочерью даже в последние дни жизни, пока его не перевели в реанимацию.

«Каждому человеку дана одна мама и один папа. Именно когда человек уходит, мы по-настоящему понимаем, что этот человек значил в этой жизни», — говорила Анна Кириллова после смерти матери, скончавшейся в 2004 году.

Напомним, Игорь Кириллов умер 29 октября на 90-м году жизни. Легендарного телеведущего похоронили на Новодевичьем кладбище.

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