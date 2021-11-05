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Власти США разочаровались после заявления Индии о сотрудничестве с Россией
Политика
Власти США разочаровались после заявления Индии о сотрудничестве с Россией
pixabay.com

Москва, 5 ноября. Попытки США переманить Индию на свою сторону потерпели поражение. Таким мнением поделились журналисты китайского издания Sina.

Индия долгое время занимала нейтральную позицию. Какое-то время, как считают аналитики Sina, Нью-Дели сблизился с Вашингтоном. Однако последнее заявление посла Индии в России расстроило власти Соединенных Штатов. Дипломат Бала Венкатеш Варма подтвердил готовность страны развивать сотрудничество с Москвой.

«Однако «ухаживания» Соединенных Штатов за Индией обернулись крахом. Недавнее высказывание официального представителя Нью-Дели по поводу России, очевидно, неприятно удивило американского лидера Джо Байдена», — процитировали коллег из Sina журналисты «ПолитРоссии».

Кроме того, Индия хочет приобрести зенитные ракетные комплексы С-400 у российской стороны. Это разочаровало Вашингтон, пишут зарубежные журналисты. Москва вновь стала главным партнером Нью-Дели в оборонной отрасли, подчеркнул индийский дипломат.

Власти США разочаровались после заявления Индии о сотрудничестве с Россией
pixabay.com /

В Соединенных Штатах стало больше сторонников оружейной сделки РФ и Индии. По информации журналистов EurAsian Times, американские сенаторы Тед Круз, Тодд Янг и Роджер Маршалл предложили на десять лет освободить Нью-Дели от санкций из-за оборонных отношений с Россией.

Ранее стало известно, что энергокризис не обошел стороной и Индию. Несмотря на отсутствие ошибок в этой сфере, Нью-Дели также переживает трудности.

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россия сша индия sina
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