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Экономист Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля
Экономика
Экономист Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 5 ноября. Центральный банк России может девальвировать рубль уже в начале следующего года. Такая опасность существует из-за продолжающейся инфляции. Об этом сказал экономист Михаил Делягин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Российский регулятор в 2014-2015 годах был вынужден девальвировать отечественную валюту и резко поднять ключевую ставку. Тогда курс доллара вырос почти вдвое, из-за многие иностранные потребительские товары стали менее доступны.

Такая ситуация может повториться в начале 2022 года. К такому выводу пришел специалист после анализа макроэкономического положения страны. Он указал на планомерное повышение ключевой ставки ЦБ и долгое откладывание девальвации.

Эксперт ранее заявлял, что кризис угрожает всей мировой экономике. Делягин посоветовал подготовиться к потрясениям и перевести часть сбережений в ликвидные активы.

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