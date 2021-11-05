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Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
Общество
Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
Global Look Press  /  Natalya Loginova

Москва, 5 ноября. Дочь советского актера Георгия Буркова, актриса Мария Буркова нелестно отозвалась о почетном президенте МХАТ имени Горького Татьяне Дорониной. По словам артистки, ее ныне покойный отец пострадал от действий экс-худрука театра.

Буркова раскритиковала Доронину на своей странице в Facebook и вспомнила несколько неприятных выходок президента МХАТа. Например, в 1988 году Бурков попал в реанимацию из-за проблем с сердцем и не смог отправиться на гастроли в Киев, поэтому его заменили на другого актера.

«Татьяна Васильевна ожидала оваций и чего-то такого, чего не было после спектакля. Тогда она вышла к зрителям и со своим придыханием поведала, что Бурков испугался радиации и отказался к ним ехать, а этот бесстрашный актер ввелся на его роль», — поделилась актриса.

Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
Global Look Press / Natalia Shakhanova

Затем директор Дорониной, по словам Бурковой, отказалась выписывать ее отцу бумагу для определения в санаторий, поэтому за письмом пришлось обращаться на «Мосфильм». А однажды почетный президент МХАТа устроила сцену на монологе Буркова, когда на один из премьерных спектаклей пришли работники управления культуры, с которыми у экс-худрука был конфликт. Как утверждает актриса, Доронина выгнала этих людей из зала.

«Видела, чего стоила отцу эта бандитская выходка Дорониной. Поэтому для меня все, что не Доронина — все хорошо. Дайте ей все награды, какие только есть, огромную зарплату пожизненно. Только не допускайте ее до живых людей», — призвала дочь Буркова.

Ранее бывший пресс-секретарь МХАТа рассказала об истоках вражды Дорониной и экс-худрука театра Эдуарда Боякова. По ее мнению, здесь сыграл большую роль друг режиссера — документалист Александр Замыслов.

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