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Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 10:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом
instagram.com  /  @seryabkina

Москва, 5 ноября. Известная российская певица, бывшая солистка группы Serebro Ольга Серябкина пожаловалась на сложное общение с музыкантом Егором Кридом.

Ольга Серябкина и Егор Крид снимались в клипе «Если ты меня не любишь», именно тогда между ними возникла неприязнь. Артисты с трудом находили общий язык, а режиссер видео просил их участвовать в романтических сценах.

«Сейчас мы с ним ни в каких отношениях, мы не общаемся. ничего не произошло. Мы сложно коммуницировали. Егор не хотел со мной сниматься в кадре. Или очень хотел, ну я не знаю, спроси у Егора», — заявила Серябкина ведущей YouTube-блога FAMETIME TV.

Журналистка поинтересовалась, не связано ли это с отказом Криду в близости. В ответ певица рассмеялась, заявив, что «это не она сказала».

В октябре 2020 года стало известно, что Ольга Серябкина стала женой бизнесмена Георгия Начкебии. В сентябре артистка объявила о своей беременности.

Ранее Егор Крид обиделся на пользователей TikTok, которые назвали его «дедом». Подписчики считают, что потуги 27-летнего певца казаться молодым выглядят смешными и глупыми.

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Все новости / Шоу-бизнес / Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом
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