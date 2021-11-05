Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны

Москва, 5 ноября. Участие оппозиции в повестке развития страны допускается только в том случае, когда она является конструктивной. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, деструктивные политические силы ориентированы на подрыв основ государственности. Они способствуют усилению влияния зарубежных стран и росту напряженности внутри общества, отметил председатель парламента.

«Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны», — подчеркнул Володин.

Ранее спикер ГД анонсировал создание новых комитетов. Они позволят парламенту усилить контроль за деятельностью министерств и других ведомств, сказал Володин.