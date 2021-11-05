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Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны

  /   Обновлено: 05 ноября 2021 09:55
Политика
Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 5 ноября. Участие оппозиции в повестке развития страны допускается только в том случае, когда она является конструктивной. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, деструктивные политические силы ориентированы на подрыв основ государственности. Они способствуют усилению влияния зарубежных стран и росту напряженности внутри общества, отметил председатель парламента.

«Оппозиция по определению должна быть конструктивной. Только в этом случае она будет участвовать в повестке развития страны», — подчеркнул Володин.

Ранее спикер ГД анонсировал создание новых комитетов. Они позволят парламенту усилить контроль за деятельностью министерств и других ведомств, сказал Володин.

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оппозиция госдума володин
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