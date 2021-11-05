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CASC: Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»
Армия
CASC: Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»
nasa.gov

Пекин, 5 ноября. Ракета-носитель «Чанчжэн-6» успешно вывела на орбиту китайский научно-исследовательский космический аппарат «Гуанму». Об этом сообщает пресс-служба Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC).

Ракета стартовала с космодрома «Тайюань», который расположен в провинции Шаньси на севере Китая. Носитель успешно вывел спутник на околоземную орбиту. В CASC отметили, что данный запуск стал 395-м по счету для ракет-носителей серии «Чанчжэн».

Спутник «Гуанму» поможет детально определять структуру населенных пунктов и прибрежной среды, а также объемы энергопотребления, чтобы обеспечить информационную поддержку данных по устойчивому развитию взаимодействия между человеком и природой.

Ранее американские СМИ сообщили, что летом 2021 китайские военные испытали новую гиперзвуковую ракету. Боеприпас полностью облетел земной шар, но точно поразить заданную цель не смог. Многие эксперты отмечают, что испытания продемонстрировали превосходство Пекина над Вашингтоном и Токио в сфере разработки гиперзвукового вооружения. Кроме того, Китай получил возможность наносить ядерные удары по любым целям с использованием новых носителей, передает «Царьград».

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