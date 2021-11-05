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Дмитрий Певцов нелестно отозвался о развитии «Ленкома» при Варшавере
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов нелестно отозвался о развитии «Ленкома» при Варшавере
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 5 ноября. Актер и депутат Госдумы Дмитрий Певцов рассказал о ситуации в театре «Ленком», в котором он работает уже около 30 лет. Артист недоволен вектором развития культурного учреждения.

По словам Певцова, после ухода из жизни режиссера Марка Захарова многое в «Ленкоме» изменилось не в лучшую сторону. Актер нелестно отзывается о развитии театра при директоре Марке Варшавере.

«Есть ощущение, что театр стремительно катится в сторону... «продюсерского центра» дешевых антрепризок», — посетовал артист в интервью «Собеседнику».

Депутата печалит, что за два года после смерти Захарова из репертуара «Ленкома» исключили все последние постановки режиссера. Новых исполнителей в знаковые спектакли театра набирают массово по видеозаписи, и это тоже не нравится Певцову.

Ранее актер высказался о скандально известном рэпере Моргенштерне. По мнению Певцова, у эпатажного артиста есть шанс на исправление.

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Все новости / Шоу-бизнес / Дмитрий Певцов нелестно отозвался о развитии «Ленкома» при Варшавере
актер певцов ленком
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