«Этот день в истории». Что произошло 5 ноября, праздники, факты, люди

5 ноября в России празднуется День военного разведчика. В 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Главное разведывательное управление (ГРУ). Сама профессия известна со времен Киевской Руси, а первый орган разведки был основан в 1654 году.

В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина. 4 ноября 1967 года с башни ушел телесигнал, а уже на следующий был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию.

Выпущена настольная игра «Монополия»

Одна из самых популярных настольных игр в мире появилась в 1935 году. «Монополию» придумал безработный Чарльз Дэрроу в 1934 году в разгар Великой депрессии в США. Сейчас у этой экономической и стратегической игры более полумиллиарда фанатов.