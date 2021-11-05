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Лента
05 ноября 11:48
11:46
Общество
Удар или тренировка: как бизнес в Прикамье справляется с локдауном
11:44
Политика
Глава МИД Австрии указал на необходимость возобновления отношений с Россией
11:40
Общество
Австрия снимет все ограничения на авиасообщение с Россией с 9 ноября
11:40
Общество
Портреты клиентов на кофейной и пивной пенке рисуют в римском баре
11:35
Общество
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составил 64%
11:34
Общество
Правительство Москвы поддержит создателей анимации грантами до 3 млн рублей
11:34
Шоу-бизнес
Собчак 40 лет: топ скандалов с участием экс-ведущей «Дома-2» за 2021 год
11:34
Происшествия
Гражданин Белоруссии подозревается в домогательствах к десятилетней девочке в Петербурге
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Инфляция в Турции продолжает расти на фоне изменений ключевой ставки
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Армия
The Drive: оснащение эсминцев Zumwalt гиперзвуковыми ракетами перенесли на 2024 год
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«Этот день в истории». Что произошло 5 ноября, праздники, факты, люди
Общество

5 ноября в России празднуется День военного разведчика. В 1918 году в составе Полевого штаба Красной Армии в Петрограде было создано Главное разведывательное управление (ГРУ). Сама профессия известна со времен Киевской Руси, а первый орган разведки был основан в 1654 году.

В 1957 году в СССР был объявлен всесоюзный конкурс на строительство Останкинской телевышки. Победил проект архитекторов Леонида Баталова, Дмитрия Бурдина и конструктора Николая Никитина. 4 ноября 1967 года с башни ушел телесигнал, а уже на следующий был подписан акт о вводе ее в эксплуатацию.

Выпущена настольная игра «Монополия»

Одна из самых популярных настольных игр в мире появилась в 1935 году. «Монополию» придумал безработный Чарльз Дэрроу в 1934 году в разгар Великой депрессии в США. Сейчас у этой экономической и стратегической игры более полумиллиарда фанатов.

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