Украинские националисты требуют от Зеленского усилить борьбу с «российской агентурой во власти»

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Накануне радикальные националисты провели митинг около Офиса президента Украины, главным требованием которого было усиление борьбы с «российской агентурой». Якобы ее представителей ультраправые нашли как в регионах, так и в Совете нацобороны и безопасности Украины. Корреспондент ФАН побывала на месте событий.



Пока президент страны Владимир Зеленский находится в Шотландии на климатическом саммите, устраивает там охоту на мировых лидеров и загоняет их в углы, его офис на Банковой стал крайне востребованным местом для различных манифестаций. В этом наглядно убедились радикалы из группировок «Национальное сопротивление» и «Правый сектор»1 (запрещена в РФ), которые пришли со своими требованиями к офису к часу дня. Место оказалось занято — как раз в это время здесь митинговали малые предприниматели, требовавшие предоставить им налоговые льготы.

Впрочем, националисты терпеливо дождались, когда бизнесмены вдоволь наорутся, свернут плакаты и разойдутся по домам. Вместе с ними акцию малого бизнеса пережидали полторы сотни полицейских и членов Нацгвардии Украины — они с двух сторон блокировали подходы к офису президента, выставив по три кордона с каждого из них. Такое скопище силовиков, вероятно, говорит о том, что режим Зеленского так опасается националистов, что заранее обеспечивает себе тройное превосходство в живой силе. Видимо, свежа у местных властей память об акции 20 марта, когда все входы в офис были разгромлены радикалами (и за это никто из них до сих пор так и не наказан).

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Российская агентура продолжает работать у нас на самом высоком уровне! — заявил Свинаренко. — Мы хотели бы спросить власть, как продвигается возбуждение уголовных дел о госизмене против всех причастных к подготовке «харьковских соглашений»? И почему лица, работавшие еще на Януковича и формировавшие «законы 16 января», до сих пор не за решеткой, а во власти?»

После того, как площадка для митинга освободилась, радикалы принесли колонки, развернули плакаты и красно-черные знамена. В акции принял участие глава «Национального сопротивления»по прозвищу Друг Сталкер.

Журналистам Свинаренко пояснил, что он и его соратники добиваются увольнения с должности первого замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Руслана Демченко, экономиста и кадрового дипломата. По мнению радикалов, он виноват в том, что отвечал за внешнюю политику во времена президента Виктора Януковича, готовил и лоббировал «харьковские соглашения» и т. д. Напомним, эти соглашения были заключены в 2010 году и подразумевали продление срока аренды Россией баз Черноморского флота в Крыму до 2021-го в обмен на скидку на газ для Украины.

«Еще множество моментов связано в биографии Демченко с Россией! Но, несмотря ни на что, он почему-то является неизменным советником трех последних президентов. К тому же он, будучи фактически представителем России в СНБО, оказывается, в 2020-м еще и получил статус участника боевых действий! Мы требуем лишить его этого статуса и выгнать из СНБО!» — заявил Друг Сталкер в ходе акции.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

«Мы считаем, что санкции против РФ Украина должна вводить не только против компаний российских, которые торгуют с Украиной, но и против украинских компаний, которые торгуют с Россией, — подчеркнул Свинаренко. — Мы направили петиции об этом на сайты Верховной рады, президента и кабмина».

Кроме того, активисты из «Нацсопротивления» потребовали ввести новые санкции против украинских компаний, которые до сих пор ведут торговлю с Россией.

Пришедшие на акцию члены «Правого сектора» потребовали расследовать должным образом убийство активиста группировки Александра Иванины. Его убили в конце октября — застрелили во дворе дома в Сумах, где тот проживал. Следствие связывает это с его полукриминальной и рейдерской деятельностью. Соратники Иванины уверены, что убийство — результат слияния криминалитета с силовиками и местными властями Сумы.

Федеральное агентство новостей / Полина Цыбулько

Ближе к концу акции националисты выдвинули ряд требований к президенту Зеленскому. Среди них — предоставить публичный отчет о поиске виновных в убийстве Иванины, выявить агентов влияния РФ в регионах, а также поручить СНБО и силовикам расследовать связи криминала и «российской агентуры» с представителями региональных властей. Наконец, радикалы требуют выяснить, кто и почему в ближайшем окружении Зеленского «спускает на тормозах» уголовные производства по коррупции в прифронтовых и приграничных регионах.

В общем, у националистов накопилась масса требований к действующей власти. Пока никакой реакции из офиса президента на эти выступления не последовало, но можно не сомневаться, что каждое из требований будет рассмотрено, ведь нынешний режим на Украине, как и предыдущий, трепетно относится к чаяниям радикалов и «ветеранов АТО». И слышит их значительно лучше, чем просьбы миллионов украинцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.