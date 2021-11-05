Володин пообещал рассмотреть инцидент с Рашкиным в случае запроса генпрокурора

Москва, 5 ноября. Государственная дума назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, если получит обращение генерального прокурора. Об этом сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Недавно комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что задержал Рашкина, который вез в машине тушу убитого лося. Депутат заявил, что нашел мертвое животное, когда гулял в лесу. Однако недалеко от машины были обнаружены другие части туши и шкура.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — сказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Санкции по данной статье предполагают штраф, исправительные работы или лишение свободы.