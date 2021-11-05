Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
05 ноября 10:14
10:10
Экономика
Экономист Делягин предупредил россиян об угрозе ослабления рубля
10:10
Общество
Мясников поддержал инициативу Росздравнадзора о наказании врачей-антипрививочников
10:09
Общество
Дочь покойного актера Буркова призвала не допускать Доронину до живых людей
10:08
Происшествия
ФАН публикует видео с места жесткого столкновения «Газели» со столбом на Варшавском шоссе
10:05
Шоу-бизнес
Экс-солистка Serebro Ольга Серябкина рассказала о ссоре с Егором Кридом
10:03
Происшествия
Житель Тольятти прописал в «резиновой квартире» 117 иностранцев
09:55
Политика
Спикер Госдумы Володин не исключил участия оппозиции в развитии страны
09:53
Происшествия
ФАН показал видео с найденной Audi, на которой уехали участники стрельбы в Химках
09:50
Армия
CASC: Китай вывел на орбиту научно-исследовательский спутник «Гуанму»
09:47
Весь мир
Шугалей о ситуации в Мали: Франция добивается дестабилизации, чтобы потом вернуть контроль
Все новости

Володин пообещал рассмотреть инцидент с Рашкиным в случае запроса генпрокурора
Политика
Володин пообещал рассмотреть инцидент с Рашкиным в случае запроса генпрокурора
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Москва, 5 ноября. Государственная дума назначит заседание о снятии депутатской неприкосновенность с депутата от КПРФ Валерия Рашкина, если получит обращение генерального прокурора. Об этом сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Недавно комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области сообщил, что задержал Рашкина, который вез в машине тушу убитого лося. Депутат заявил, что нашел мертвое животное, когда гулял в лесу. Однако недалеко от машины были обнаружены другие части туши и шкура.

«Если в ходе следствия потребуется, чтобы депутат был привлечен к ответственности, генеральный прокурор обратится в Государственную думу с просьбой о снятии иммунитета, которым обладает Рашкин Валерий Федорович. Если такое произойдет, мы не будем откладывать рассмотрение вопроса, незамедлительно назначим заседание. Заслушаем аргументы генерального прокурора и примем решение», — сказал Вячеслав Володин в интервью телеканалу «Россия-24».

Ранее дело о незаконной охоте передали в центральный аппарат Следственного комитета РФ. Санкции по данной статье предполагают штраф, исправительные работы или лишение свободы.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Володин пообещал рассмотреть инцидент с Рашкиным в случае запроса генпрокурора
володин рашкин лось
Комментировать