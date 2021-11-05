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Политолог Сатановский предупредил Евросоюз о серьезных последствиях отказа от «СП-2»
Политика
Политолог Сатановский предупредил Евросоюз о серьезных последствиях отказа от «СП-2»
nord-stream2.com  /  Axel Schmidt

Москва, 5 ноября. Энергетическая безопасность всей Европы может пострадать из-за попыток Польши повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2». Такой неутешительный вывод сделал политолог Евгений Сатановский.

Эксперт прокомментировал публикацию польского журналиста Анджея Кублика, который заявил: «СП-2» якобы никому не нужен. Он написал, что «Газпром» не будет увеличивать поставки природного газа в Европу через Польшу и Украину. Сатановский уверен, что подобные сообщения в СМИ являются частью антироссийской политики, с помощью которой Варшава пытается помешать запуску газопровода.

«В Польше СМИ в очередной раз "изящно" пнули "Северный поток — 2", сделав вывод, что отсутствие всякого заметного желания "Газпрома" наращивать экспорт природного газа в страны Евросоюза через территорию Украины и самой Польши — символ того, что этот газопровод Европе не нужен, как Варшава всегда и утверждала, борясь с ним не за страх, а за совесть», — иронично отозвался Евгений Сатановский в Telegram-канале.

Политолог Сатановский предупредил Евросоюз о серьезных последствиях отказа от «СП-2»
instagram.com / @evgeniisatanovskii

Политолог предупредил, что такая позиция Польши чревата последствиями. Она не осознает, что собственными руками усугубляет энергетический кризис в Европе. Если Варшаве вдруг удастся помешать «Северному потоку — 2», то Евросоюзу следует быть готовым к проблемам, связанным с нехваткой газа.

Ранее Евгений Сатановский посоветовал России не доверять США. По его словам, Москве следует подвергать проверке все заключенные соглашения.

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Все новости / Политика / Политолог Сатановский предупредил Евросоюз о серьезных последствиях отказа от «СП-2»
евросоюз польша северный поток сатановский
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