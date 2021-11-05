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Инструкторы 201-й российской военной базы подготовят специалистов для ВС Таджикистана
Армия
Инструкторы 201-й российской военной базы подготовят специалистов для ВС Таджикистана
Prt Scr youtube.com  /  Ruptly

Москва, 5 ноября. Инструкторы 201-й российской военной базы подготовят в 2022 году порядка тысячи младших специалистов для Вооруженных сил Таджикистана. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подготовка осуществляется на двух учебно-тренировочных полигонах 201-й базы. Таджикистанские коллеги изучают 14 военных специальностей, среди которых механик-водитель и оператор танка Т-72, командир реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», наводчик бронетранспортера БТР-80, а также разведчик, гранатометчик и другие. Срок обучения составляет три месяца.

Стоит отметить, что дислоцированная в Таджикистане 201-я база является крупнейшим военным объектом, который находится за пределами России. В состав базы входят мотострелковые, танковые, артиллерийские и разведывательные подразделения, а также подразделения противовоздушной обороны и РХБЗ. После прихода к власти в Афганистане движения «Талибан»1 (запрещенная в России террористическая организация) 201-я база была усилена новым вооружением.

Напомним, 15 августа боевики движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) захватили почти всю территорию Афганистана, объявив о завершении войны в республике, передает «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.

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россия таджикистан инструкторы
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