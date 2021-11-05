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Ученые Университета Юты обнаружили новый вид интернейронов
Наука
Ученые Университета Юты обнаружили новый вид интернейронов
pixabay.com

Солт-Лейк-Сити, 5 ноября. Американские исследователи нашли в сетчатке глаза не известный ранее тип нейронов. Предполагается, что он отвечает за хранение информации о нервном импульсе.

Клетки, обнаруженные учеными, оказались интернейронами. Своей формой они напоминают колокольчик и активны только в течение 30 секунд. Как полагают исследователи, в течение этого времени нейроны хранят память о нервном импульсе. Работа американских биологов была опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America.

«Мы предполагаем, что они могут играть роль в формировании временной «памяти» о недавней стимуляции», — пояснили специалисты из Университета Юты.

Нейробиология развивается очень быстрыми темпами. Практически каждый месяц наука открывает новые особенности функционирования мозга. Ранее упоминалось, что движение информации между нейронами оказалось двусторонним.

Прорывные открытия в последнее время следуют одно за другим. Биологи считают, что добро и зло можно найти в человеческом мозге. Возможно, главную роль в нем играют лобные доли, пишет издание «Ридус».

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наука зрение нейроны
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