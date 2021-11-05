Шугалей о ситуации в Мали: Франция добивается дестабилизации, чтобы потом вернуть контроль

Санкт-Петербург, 5 ноября. Правительство Мали небезосновательно обвиняет Францию в поддержке террористических формирований, считает глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей. Доводы в поддержку версии официального Бамако социолог привел в личном Telegram-канале.

Говоря о прекращении взаимодействия между государствами, он напомнил, что на протяжении почти 60 лет Пятая республика контролировала регион, «доила его и ничего не давала местным жителям, кроме иллюзии безопасности».

«Я поясню. Еще в прошлом году Эммануэль Макрон пообещал главам G5 SaheI, куда входят Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания, Чад и Мали, что Франция готова бросить все силы на борьбу с террористическими группировками в регионе Сахель. Для тех, кто не знает, на сегодняшний день Сахель — стратегически важный и, пожалуй, самый взрывоопасный регион в Африке, который частично контролируют экстремисты ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ). Однако вместо обещанной помощи Париж устроил двойную игру. Как итог: недавно правительство Мали обвинило французов в подготовке боевиков», — написал эксперт.

После тщательно проведенного исследования и сопоставления фактов ученый пришел к выводу, что поводов не доверять правительству африканского государства нет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

К примеру, в январе 2013 года Париж инициировал ввод контингента международной коалиции в Мали. Главные причины: создание мира и обеспечение безопасности.

Для реализации подобных целей задействовались более 18 тысяч сотрудников миссии ООН МИНУСМА, 5100 бойцов объединенных сил операции «Бархан» и примерно столько же солдат коалиции «G5 Сахель». Однако угроза со стороны радикалов до сих пор не ликвидирована.

«Произошло это потому, что Париж, активно встраиваясь в локальные конфликты и гарантируя борьбу с угрозами, по факту прямо и косвенно поддерживает террористические группировки для создания «серых» зон нестабильности. Обеспечивая существование «серых» зон, французы решают собственные задачи. Они управляют наркотрафиком, контрабандой, нелегальной миграцией в Европу, незаконным оборотом оружия и даже подготовкой террористических групп близких ИГ и «Аль-Каиде»1 в странах исламского Магриба» (АКИМ — террористическая организация, запрещена в РФ)», — уточнил Шугалей.

flickr.com / Mark Fischer

Кроме того, по словам социолога, военным экспертам африканской республики известно, что бывшая метрополия прямо и косвенно поддерживает не только туарегских сепаратистов на севере региона, но и боевиков из группировки «Нусрат аль-Ислам», являющейся ветвью АКИМ.

«Вытеснение французского военного контингента из Мали вынудило Париж искать «запасные аэродромы» для организации сил поддержки «серых» зон в регионе. Франции стали нужны новые площадки для тренировки и обучения боевиков, которые потом будут терроризировать население Сахеля», — объяснил руководитель ФЗНЦ.

Федеральное агентство новостей /

Ярким примером взаимодействия командования Пятой республики с радикальными исламистами стала ситуация в районе Кидаль, о которой ранее сообщал премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига.

«В 2015 году сепаратистам-туарегам была гарантирована широкая автономия в обмен на лояльность. В результате этого соглашения правительство в Бамако фактически утратило контроль над Кидалем, а французская миссия так и не смогла обеспечить безопасность на мятежной территории. Также известно, что на севере и востоке Республики Чад, в районе городов Файя и Абеше в своих военных лагерях французские специалисты обучают сотни боевиков незаконных формирований, которые потом пополнят ряды джихадистов Сахеля. Чего добивается Франция, поддерживая террористов? Вывод очевиден: Франция добивается дестабилизации, чтобы потом вернуть контроль», — заключил Максим Шугалей.

Ранее Париж неоднократно демонстрировал агрессивную внешнюю политику в отношении Бамако. Наглядным примером служит заявление президента Макрона о «недействительной» легитимности правительства Мали, которое возмутило население страны.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

В то же время глава французского государства отказался признать, что военная операция «Бархан» потерпела провал. Тем не менее за годы ее проведения террористическая угроза только усилилась, а радикалы расширили зоны влияния.

1 Организация запрещена на территории РФ.